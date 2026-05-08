Белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде на общих основаниях. В Латвии выразили разочарование
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о том, что больше не рекомендует вводить ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях, регулируемых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.
Беларусь - не Россия
Ограничения были введены 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года и связаны с полномасштабным вторжением России в Украину, которому способствовал режим Лукашенко.
В заявлении организации говорится, что с момента введения ограничений спортсмены с белорусскими паспортами участвовали в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в международных турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане, без каких-либо инцидентов на поле или за его пределами.
Разрешение на участие спортсменов в конкретных соревнованиях по конкретным видам спорта должны будут давать их организаторы и международные федерации, однако они будут учитывать рекомендации МОК.
В заявлении МОК говорится, что ситуация с Национальным олимпийским комитетом Беларуси отличается от ситуации с Российским олимпийским комитетом. Ограничения в отношении российских спортсменов сохраняются.
Отступление от принципов
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) заявил о том, что не поддерживает и выражает разочарование решением исполкома МОК, которым отменяются ранее рекомендованные ограничения в отношении Беларуси и белорусских спортсменов на участие в международных соревнованиях с государственной символикой своей страны.
В ЛОК считают это неприемлемым отступлением от основополагающих принципов Олимпийской хартии в то время, когда война против Украины продолжается. Позиция Латвии по этому вопросу остается неизменной, поскольку реальность войны не изменилась. Поэтому возвращение символики государств-агрессоров на стадионы недопустимо, пока продолжаются активные боевые действия и нарушения территориальной целостности Украины. Использование национальной символики на международных площадках является прямым инструментом «мягкой силы» государств-агрессоров. Его цель — нормализовать противоправные действия и расколоть единую позицию международного сообщества.
В ЛОК подчеркивают, что спортивная среда Латвии не изолирована от геополитического контекста, и обязанность организации — защитить латвийских спортсменов от превращения в инструменты пропаганды государств-агрессоров.
В ЛОК осознают, что подобные решения вызывают сильные эмоции в обществе и спортивной среде, и призывают сохранять спокойствие, уважение и взаимопонимание.
