Еще одна федерация разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях
Российские и белорусские керлингисты смогут вернуться к участию в международных соревнованиях в юниорской возрастной группе, сообщила Всемирная федерация керлинга World Curling.
Ранее сообщалось, что в декабре Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации разрешить возвращение к соревнованиям молодежных команд и представителей индивидуальных видов спорта из стран-агрессоров России и Беларуси с использованием национальной символики.
Несмотря на заявление Международного олимпийского комитета, окончательное решение остается за международными федерациями по видам спорта, а рекомендации касаются только молодежных команд, при сохранении прежних ограничений для всех взрослых команд и представителей индивидуальных видов спорта.
World Curling, ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета, приняла решение разрешить возвращение молодежных команд по керлингу из России и Беларусь в международный календарь соревнований.
Керлингисты обеих стран-агрессоров уже в мае смогут выступить на чемпионате мира среди юниоров в дисциплине смешанных пар, при этом Россия уже подтвердила свое участие в этих соревнованиях.
Одновременно World Curling указала, что дисквалификация на уровне взрослых соревнований сохраняется, однако этот вопрос будет повторно рассмотрен весной.