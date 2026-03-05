Ушел из жизни выдающийся латвийский режиссер Янис Стрейч
В возрасте 89 лет ушел из жизни выдающийся латвийский кинорежиссер, актер, писатель, художник, публицист и общественный деятель Янис Стрейч, сообщает Латвийское телевидение.
На сайте enciklopedija.lv говорится, что Янис Стрейч родился 26 сентября 1936 года в Латгале, детство провел в Курземе, недалеко от Сабиле, а в январе 1941 года семья вернулась в Прейльскую волость.
После учебы в Резекненской педагогической школе и трехлетней военной службы в Воронежской области он поступил на режиссерское отделение театрального факультета Латвийской консерватории, которое окончил в 1963 году. С того же года Рижская киностудия стала его постоянным местом работы, где он проработал до 1991 года.
Творческий путь Стрейча включает более 20 художественных фильмов, почти к половине из которых он написал сценарий. Художественный фильм 1981 года "Лимузин цвета белой ночи" включен в культурный канон Латвии. За фильм "Дитя человеческое" Стрейч получил главный приз Международного фестиваля авторского кино в Сан-Ремо и премию Ватикана Beato Angelico. Он стал первым латышом, удостоенным такой чести. Он трижды получал приз Lielais Kristaps за лучший фильм года, а также награжден за пожизненный вклад,
Стрейч был общественным деятелем. В 1986 году, выступая на съезде Союза кинематографистов СССР в Москве, он способствовал проведению первых демократических выборов в творческих союзах. Он был председателем Союза кинематографистов Латвии, председателем Рижского латышского общества, почетным членом Академии наук Латвии.
Последние несколько лет Стрейч жил в Литве. Он был почетным гражданином Прейли и Резекне.
Выражаем соболезнования родным и близким Яниса Стрейча, его коллегам и почитателям его таланта.