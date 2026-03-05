Ушел из жизни выдающийся латвийский режиссер Янис Стрейч

Творческий путь Стрейча включает более 20 художественных фильмов, почти к половине из которых он написал сценарий. Художественный фильм 1981 года "Лимузин цвета белой ночи" включен в культурный канон Латвии. За фильм "Дитя человеческое" Стрейч получил главный приз Международного фестиваля авторского кино в Сан-Ремо и премию Ватикана Beato Angelico. Он стал первым латышом, удостоенным такой чести. Он трижды получал приз Lielais Kristaps за лучший фильм года, а также награжден за пожизненный вклад,