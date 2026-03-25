Пожарные осматривают 14-этажный жилой дом, поврежденный в результате удара российского беспилотника по Днепру 24 марта 2026 года.
Сегодня 09:26
Массированная ночная атака на Украину: Россия запустила 147 дронов
Россия в ночь на среду атаковала Украину 147 дронами, 121 из которых силы украинской противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали, сообщили Воздушные силы Украины.
Россияне атаковали беспилотниками Shahed, Gerbera, Italmas и другими типами дронов. Из 147 запущенных Россией беспилотников около 80 были ударными дронами типа Shahed. Зафиксированы попадания 24 ударных дронов в 18 местах, еще в трех местах упали обломки, сообщили Воздушные силы.
В Одесской области, в Измаильском районе, в результате удара российского дрона вечером во вторник был разрушен частный дом и возник пожар, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям. Также были повреждены шесть соседних жилых домов, сообщили спасатели.
По предварительной информации, один человек погиб и один получил ранения, отметила служба по чрезвычайным ситуациям.