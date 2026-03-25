В Эстонии дрон, прилетевший со стороны России, попал в трубу электростанции
В воздушное пространство Эстонии дрон вошел со стороны России. На месте происшествия работают саперы Спасательного департамента. Расследованием руководит Государственная прокуратура, а ведет его Полиция безопасности.
«По предварительным данным, дрон не был направлен на Эстонию. В данный момент проводятся первоначальные следственные действия, расследование выяснит точные обстоятельства», – сказала генеральный прокурор Астрид Ази.
По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила прямых повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии. В 9:30 правительство соберется на экстренное заседание.
Сегодня ночью Украина атаковала дронами порт в Усть-Луге. Вечером 24 марта и в ночь на 25 марта сообщалось об атаках украинских беспилотников в Ленинградской области. «Это последствия полномасштабной агрессивной войны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут происходить и в будущем», – констатировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.