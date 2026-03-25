В Эстонии дрон, прилетевший со стороны России, попал в трубу электростанции

Сегодня ночью Украина атаковала дронами порт в Усть-Луге. Вечером 24 марта и в ночь на 25 марта сообщалось об атаках украинских беспилотников в Ленинградской области. «Это последствия полномасштабной агрессивной войны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут происходить и в будущем», – констатировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.