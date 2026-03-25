Беспилотник из России залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался
Военно-воздушные силы зафиксировали вхождение в воздушное пространство Латвии беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения со стороны России. Системы раннего предупреждения также зарегистрировали в Краславском крае звук, похожий на взрыв.
На месте происшествия были обнаружены обломки дрона. Там работают подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.
По данным министерства, дальнейшей угрозы для мирных жителей и безопасности воздушного пространства Латвии не зафиксировано. Никто из гражданских не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре не причинено.
Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгил Лещинскис в эфире LTV Rīta panorāma сообщил, что этой ночью в 2:19 на радарах заметили неопознанный воздушный объект, приближающийся к границе и пересекающий ее. В указанный район была направлена группа противовоздушной обороны.
Аппарат взорвался в 2:39 недалеко от села Добричина в Краславском крае. Дрон взорвался сам, а не был сбит.
Следователи продолжают работу на месте происшествия. О мощности взрыва Лещинскис не стал строить предположений, подчеркнув, что пока не установлены ни производитель объекта, ни страна его происхождения.
Лещинскис отметил, что в целом ночь для подразделений ПВО была неспокойной. Еще до этого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что со стороны Беларуси в воздушное пространство Латвии также залетел некий объект, который сделал небольшой вираж и снова ушел в Россию. Туда тоже была направлена группа противовоздушной обороны.
Генерал НВС считает, что в данном случае нельзя говорить о согласованных действиях двух упомянутых стран против Латвии. По его мнению, оба летательных аппарата могли сбиться с курса либо на них воздействовали средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего они изменили первоначальную траекторию и «залетели туда, куда изначально не были направлены».
Лещинскис отметил, что в целом оборонное ведомство Латвии готово к подобным инцидентам, однако гарантировать стопроцентную безопасность невозможно, «если рядом идет война».
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в связи с произошедшим инцидентом прервал рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.
Премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче TV3 900 sekundes подчеркнула, что минувшей ночью Украина пережила одну из крупнейших атак со стороны России.
«Этой ночью шло масштабное сражение, украинцы отражали взрывы и атаки на свое государство», — сказала Силиня.
По словам премьер-министра, на данный момент предварительно выглядит так, что упавший в Латвии дрон мог быть украинским, как это ранее уже происходило в Литве.
Силиня также сообщила, что похожий инцидент произошел и в Эстонии, где дрон попал в инфраструктурный объект. Идет расследование, и необходимо понимать, что Латвия находится рядом с войной. Она подчеркнула, что на фоне частых атак на Украину нужно учитывать и их влияние на приграничные территории, поскольку украинское противодействие очень активно, а Латвия находится недалеко от границы.
Премьер также отметила, что Россия использует момент, когда внимание мира в большей степени приковано к событиям на Ближнем Востоке.
По словам Силини, дрон взорвался примерно в 13 километрах от границы, и мэр Краславского края уже проинформирован о случившемся. На данный момент угрозы для жителей нет, однако все указывает на то, что работу по укреплению обороны необходимо вести еще интенсивнее, подчеркнула премьер.