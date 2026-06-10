В Латвии готовы потратить 140 000 евро на исследование алкогольных привычек туристов из Литвы и Эстонии

Однако латвийские чиновники считают, что официальная статистика может быть искажена. Значительная часть алкоголя продается гражданам Эстонии и Литвы, которые приезжают в Латвию специально за более дешевыми спиртными напитками. Такая практика особенно распространилась после повышения акцизов в Эстонии в 2017–2019 годах. Именно поэтому власти хотят получить более точную картину потребления алкоголя и скорректировать методику расчета. По мнению Минздрава и SPKC, это необходимо для повышения качества государственной статистики и разработки более эффективной политики по ограничению употребления алкоголя.