В Латвии готовы потратить 140 000 евро на исследование алкогольных привычек туристов из Литвы и Эстонии
Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) объявил конкурс на проведение масштабного исследования покупок алкоголя жителями Эстонии и Литвы.
Максимальная стоимость проекта составит 140 тысяч евро без НДС, а сама работа продлится до конца 2029 года.
Главная задача исследования — выяснить, какой объем алкоголя, продаваемого в Латвии, фактически приобретают и потребляют иностранцы, прежде всего жители соседних стран.
По данным SPKC, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии составило 12 литров на человека старше 15 лет. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, этот показатель остается одним из самых высоких в Европе.
Однако латвийские чиновники считают, что официальная статистика может быть искажена. Значительная часть алкоголя продается гражданам Эстонии и Литвы, которые приезжают в Латвию специально за более дешевыми спиртными напитками. Такая практика особенно распространилась после повышения акцизов в Эстонии в 2017–2019 годах. Именно поэтому власти хотят получить более точную картину потребления алкоголя и скорректировать методику расчета. По мнению Минздрава и SPKC, это необходимо для повышения качества государственной статистики и разработки более эффективной политики по ограничению употребления алкоголя.
Исследование будет проводиться среди жителей Эстонии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет. Участников будут опрашивать о частоте поездок в Латвию, объемах купленного алкоголя, причинах покупок, уровне доходов и местах приобретения спиртного.
Проект уже вызвал споры. Ранее Бюро по надзору за закупками остановило конкурс из-за чрезмерно жестких требований Министерства здравоохранения к потенциальным исполнителям. Министерство требовало, чтобы участники и их специалисты не имели никаких финансовых связей с алкогольной отраслью начиная с 4 мая 1990 года.
Чиновники объясняли это риском влияния алкогольной индустрии на результаты исследования.
Однако Бюро сочло такие ограничения чрезмерными и указало, что связи тридцатилетней давности не могут автоматически считаться конфликтом интересов. После корректировки условий конкурс был объявлен повторно. Итоговый отчет должен быть готов осенью 2029 года и, как рассчитывают власти, поможет определить, насколько сильно алкогольный туризм влияет на статистику потребления спиртного в Латвии и на формирование государственной политики в сфере общественного здоровья.