В Риге стартовала Неделя гордости: шествие Riga Pride 2026 пройдет 13 июня
Марш в центре Риги, концерты, кинопоказы, лекции о правах человека и сексуальном здоровье: на этой неделе латвийская столица станет площадкой крупнейшего в стране фестиваля сообщества LGBTQIA+.
На этой неделе в Риге проходит Riga Pride 2026, который сопровождается программой культурных, образовательных и развлекательных мероприятий, сообщили организаторы. В течение недели запланированы дискуссии, кинопоказы, творческие мастерские, лекции и музыкальные мероприятия.
В рамках программы состоятся обсуждения вопросов сексуального здоровья, гендерного равенства, прав человека и других тем, актуальных для сообщества LGBTQIA+.
Посетители также смогут принять участие в художественных занятиях, музыкальных викторинах, вечере открытого микрофона и других мероприятиях.
Центральным событием фестиваля станет шествие Riga Pride 2026, которое пройдет 13 июня в центре Риги. После него состоятся заключительное мероприятие и концерт на Эспланаде.
Шествие Riga Pride 2025
В Риге в обрамлении радужных флагов прошло традиционное шествие представителей сексуальных меньшинств. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
Мероприятия будут проходить на нескольких культурных площадках столицы, в том числе в Kaņepes Kultūras centrs, кинотеатре Kino Bize и культурном пространстве Skapis.
Фестиваль завершится показом фильма «Секс. Мужские разговоры / Sex» 14 июня.
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