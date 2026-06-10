В Риге стартовала Неделя гордости: шествие Riga Pride 2026 пройдет 13 июня
Фото: LETA
В Риге проходит Прайд-неделя — кульминация ожидается в субботу.
В Латвии

В Риге стартовала Неделя гордости: шествие Riga Pride 2026 пройдет 13 июня

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LETA / Otkrito.lv

Марш в центре Риги, концерты, кинопоказы, лекции о правах человека и сексуальном здоровье: на этой неделе латвийская столица станет площадкой крупнейшего в стране фестиваля сообщества LGBTQIA+.

На этой неделе в Риге проходит Riga Pride 2026, который сопровождается программой культурных, образовательных и развлекательных мероприятий, сообщили организаторы. В течение недели запланированы дискуссии, кинопоказы, творческие мастерские, лекции и музыкальные мероприятия.

В рамках программы состоятся обсуждения вопросов сексуального здоровья, гендерного равенства, прав человека и других тем, актуальных для сообщества LGBTQIA+.

Посетители также смогут принять участие в художественных занятиях, музыкальных викторинах, вечере открытого микрофона и других мероприятиях.

Центральным событием фестиваля станет шествие Riga Pride 2026, которое пройдет 13 июня в центре Риги. После него состоятся заключительное мероприятие и концерт на Эспланаде.

Шествие Riga Pride 2025

В Риге в обрамлении радужных флагов прошло традиционное шествие представителей сексуальных меньшинств. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.

Мероприятия будут проходить на нескольких культурных площадках столицы, в том числе в Kaņepes Kultūras centrs, кинотеатре Kino Bize и культурном пространстве Skapis.

Фестиваль завершится показом фильма «Секс. Мужские разговоры / Sex» 14 июня.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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