"Воровать, наверное, придется..." Каспар Камбала комментирует свою финансовую ситуацию
В рамках шоу «Знаменитости. Без фильтра» знаменитый латвийский баскетболист и боксер Каспар Камбала с супругой Ольгой отправились на Рижский центральный рынок. Пока оба лакомятся беляшами и строят планы на путешествия, Ольга использует момент, чтобы обратить внимание мужа на свой приближающийся праздник и желанный сюрприз.
В качестве одного из направлений Ольга предложила знаменитую Гору крестов в Литве, где ей хотелось бы сделать фотографии в темном и мистическом стиле. Ее сценарий поездки предусматривает сначала осмотр этого объекта, после чего должно соследовать наслаждение цеппелинами в их любимом литовском кабачке. Однако от разговоров о посещении соседней страны пара быстро перешла к недавнему увлечению Ольги — занятиям танцами на пилоне. Она подчеркнула, что подошла к этой страсти серьезно, поэтому дома необходимо установить специальное оборудование, обеспечение которого она доверила бы мужу.
«Муженек, мне нужен шест. Я говорила с тренером, она сказала, что там не нужно ничего сверлить — он распирается вверх и вниз, вкручивается. Я присмотрела шест на день рождения за 150 евро», — рассказала Ольга. Комментируя ситуацию за кадром, она призналась, что в ее списке желаний сейчас всего две вещи: личный танцевальный шест и новый питомец — кошка. «Всего две, просто исполни, и я буду так счастлива», — с улыбкой отметила Ольга.
Тем временем Каспар начал размышлять о своих финансовых возможностях в период, когда нет регулярного дохода. «А если ты неработающий пенсионер? Если ты безработный? Думаю, я мог бы пойти в какой-нибудь 220.lv и расставлять полки. Они мне дадут [работу]?» — рассуждает Каспар. Жена такое решение полностью поддержала, аргументируя это тем, что домашний пилон позволил бы ей гораздо быстрее оттачивать хореографию. В итоге Каспар пришел к выводу, что мог бы связаться с руководством интернет-магазина и предложить свою рабочую силу на три дня в обмен на необходимый инвентарь.
«Я не вижу других вариантов. Ты у нас хранительница семьи и зарабатываешь все деньги. Мне кажется, я позвоню, я готов унизиться», — сказал Каспарс, подтверждая готовность три дня отработать на складе, лишь бы порадовать супругу. В закадровом интервью, однако, Каспарс не скрывал растерянности и беспомощности в связи с поиском денег на праздничный подарок: «Воровать, наверное, придется!»
Пресс-конференция Ольги и Каспара Камбала
Olgas un Kaspara Kambalas preses konference Rīgā, restorānā "italissimo".