"Воровать, наверное, придется..." Каспар Камбала комментирует свою финансовую ситуацию

Тем временем Каспар начал размышлять о своих финансовых возможностях в период, когда нет регулярного дохода. «А если ты неработающий пенсионер? Если ты безработный? Думаю, я мог бы пойти в какой-нибудь 220.lv и расставлять полки. Они мне дадут [работу]?» — рассуждает Каспар. Жена такое решение полностью поддержала, аргументируя это тем, что домашний пилон позволил бы ей гораздо быстрее оттачивать хореографию. В итоге Каспар пришел к выводу, что мог бы связаться с руководством интернет-магазина и предложить свою рабочую силу на три дня в обмен на необходимый инвентарь.