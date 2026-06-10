Легендарные Gipsy Kings едут в Юрмалу: в "Дзинтари" прозвучат Bamboleo, Volare и другие хиты

За свою историю Gipsy Kings стали одним из самых успешных и узнаваемых музыкальных проектов, сумев вывести традиционные ритмы фламенко и румбы на крупнейшие международные сцены. Их музыка объединила испанские, цыганские и латиноамериканские традиции, а такие композиции, как Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila Me и Un Amor, давно приобрели статус мировых хитов.