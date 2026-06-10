Легендарные Gipsy Kings едут в Юрмалу: в "Дзинтари" прозвучат Bamboleo, Volare и другие хиты
3 июля в концертном зале «Дзинтари» состоится концерт Gipsy Kings с Пабло Рейесом (Pablo Reyes) - одним из основателей группы и музыкантом, стоявшим у истоков ее легендарного звучания. В этот вечер в Юрмале прозвучат песни, которые на протяжении десятилетий остаются визитной карточкой коллектива и любимы миллионами слушателей по всему миру.
За свою историю Gipsy Kings стали одним из самых успешных и узнаваемых музыкальных проектов, сумев вывести традиционные ритмы фламенко и румбы на крупнейшие международные сцены. Их музыка объединила испанские, цыганские и латиноамериканские традиции, а такие композиции, как Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila Me и Un Amor, давно приобрели статус мировых хитов.
Пабло Рейес - один из музыкантов, определивших классическое звучание Gipsy Kings. Его голос и сценическая манера во многом сформировали тот самый узнаваемый стиль, с которым сегодня ассоциируется Gipsy Kings.
За десятилетия карьеры Gipsy Kings выпустили множество альбомов, а их музыка неоднократно звучала в кино, на крупнейших концертных площадках и международных фестивалях. И сегодня песни группы не теряют своей популярности, продолжая находить отклик у слушателей разных поколений и в разных странах.
В программе вечера прозвучат самые известные композиции коллектива, включая Bamboleo и Volare. Зрителей ждет редкая возможность услышать музыку Gipsy Kings в исполнении одного из основателей группы и окунуться в неповторимую атмосферу фламенко, румбы и средиземноморских ритмов.