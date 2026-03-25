Дрон залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался
Военно-воздушные силы зафиксировали вхождение в воздушное пространство Латвии беспилотного летательного аппарата иностранного происхождения со стороны России. Системы раннего предупреждения также зарегистрировали в Краславском крае звук, похожий на взрыв.
Дрон, залетевший минувшей ночью в воздушное пространство Латвии, взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил агентству LETA организатор гражданской обороны самоуправления края Айварс Белковскис. Ближайшая к месту инцидента деревня находится примерно в 300–400 метрах.
Белковскис отметил, что самоуправление было оперативно проинформировано о случившемся — примерно в течение 15 минут. Взаимодействие служб он оценил как хорошее. Сам Белковскис также находится на месте происшествия.
На месте происшествия были обнаружены обломки дрона. Там работают подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.
По данным министерства, дальнейшей угрозы для мирных жителей и безопасности воздушного пространства Латвии не зафиксировано. Никто из гражданских не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре не причинено.
Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгил Лещинскис в эфире LTV Rīta panorāma сообщил, что этой ночью в 2:19 на радарах заметили неопознанный воздушный объект, приближающийся к границе и пересекающий ее. В указанный район была направлена группа противовоздушной обороны.
Аппарат взорвался в 2:39 недалеко от села Добричина в Краславском крае. Дрон взорвался сам, а не был сбит.
О мощности взрыва Лещинскис не стал строить предположений, подчеркнув, что пока не установлены ни производитель объекта, ни страна его происхождения.
Лещинскис отметил, что в целом ночь для подразделений ПВО была неспокойной. Еще до этого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что со стороны Беларуси в воздушное пространство Латвии также залетел некий объект, который сделал небольшой вираж и снова ушел в Россию. Туда тоже была направлена группа противовоздушной обороны.
Генерал НВС считает, что в данном случае нельзя говорить о согласованных действиях двух упомянутых стран против Латвии. По его мнению, оба летательных аппарата могли сбиться с курса либо на них воздействовали средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего они изменили первоначальную траекторию и «залетели туда, куда изначально не были направлены».
Лещинскис отметил, что в целом оборонное ведомство Латвии готово к подобным инцидентам, однако гарантировать стопроцентную безопасность невозможно, «если рядом идет война».
Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в связи с произошедшим инцидентом прервал рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.
Премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче TV3 900 sekundes подчеркнула, что минувшей ночью Украина пережила одну из крупнейших атак со стороны России.
«Этой ночью шло масштабное сражение, украинцы отражали взрывы и атаки на свое государство», — сказала Силиня.
По словам премьер-министра, на данный момент предварительно выглядит так, что упавший в Латвии дрон мог быть украинским, как это ранее уже происходило в Литве. Позже эта версия подтвердилась.
Силиня также сообщила, что похожий инцидент произошел и в Эстонии, где дрон попал в инфраструктурный объект. Идет расследование, и необходимо понимать, что Латвия находится рядом с войной. Она подчеркнула, что на фоне частых атак на Украину нужно учитывать и их влияние на приграничные территории, поскольку украинское противодействие очень активно, а Латвия находится недалеко от границы.
Премьер также отметила, что Россия использует момент, когда внимание мира в большей степени приковано к событиям на Ближнем Востоке.
По словам Силини, дрон взорвался примерно в 13 километрах от границы, и мэр Краславского края уже проинформирован о случившемся. На данный момент угрозы для жителей нет, однако все указывает на то, что работу по укреплению обороны необходимо вести еще интенсивнее, подчеркнула премьер.