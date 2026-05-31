Конгрессмен США: Путин опасен, а угрозу России для Балтии нельзя недооценивать
Американский конгрессмен Дон Бейкон призвал страны Балтии не недооценивать угрозу со стороны России. По его словам, президент РФ Владимир Путин остается опасным и непредсказуемым лидером, а история показывает, что готовиться нужно к худшему сценарию.
Отвечая на вопрос, воспринимается ли Россия как угроза для стран Балтии достаточно серьезно и в Вашингтоне, Бейкон отметил, что если Россия была готова вторгнуться в Украину, то она готова угрожать и странам Балтии. «Я думаю, что мы должны воспринимать это серьезно», — сказал Бейкон.
«Именно поэтому у США есть военные во всех трех странах Балтии. И поэтому мы надеемся, что с помощью Балтийской инициативы безопасности улучшим систему противовоздушной обороны», — заявил конгрессмен.
В то же время, по его словам, продолжаются споры о том, все ли считают Россию серьезной угрозой. Бейкон подчеркнул, что Россия действовала в Украине ужасным образом. Она потеряла 1,3 миллиона граждан своей страны, а ее экономика находится в плачевном состоянии, отметил он. «Поэтому некоторые считают, что Россия слишком слаба, чтобы представлять угрозу. Но я не уверен. Сейчас Путин похож на загнанную в угол крысу. Я думаю, что он опасен, и нам следует быть осторожными», — сказал конгрессмен.
По его словам, некоторые также считают, что Россия настолько тяжело чувствует себя из-за ситуации в Украине, что никогда не нападет на страны Балтии. «Я изучал историю, а история непредсказуема. Путин — плохой человек. Я считаю, что он опасный человек, и мы должны быть готовы к худшему», — признал Бейкон.