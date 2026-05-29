"Они всегда нас боялись": политолог объяснил отношение России к странам Балтии
Политолог Филипп Раевский в эфире TV24 заявил, что в российских информационных потоках все заметнее признаки внутреннего напряжения и нестабильности. По его мнению, история показывает: в такие периоды Россия часто начинает искать внешних виновников, и Латвия традиционно оказывается среди них.
«Если сейчас смотреть шире на новостные потоки из России, то у этого огромного гиганта под ногами начинают появляться трещины», — сказал Раевский в программе “Ziņu TOP”.
По словам политолога, подобная тенденция уже неоднократно наблюдалась в истории. «Исторически в России часто была такая тенденция — как только что-то идет не так, виноваты латыши», — отметил он.
Райевскис считает, что такое отношение формируется под влиянием двух факторов — исторической памяти и страха. «Здесь есть два момента: историческая память и страх, который идет вместе с этой памятью. Потому что они боятся», — заявил эксперт.
Он напомнил и о событиях 1940 года, подчеркнув, что даже отсутствие сопротивления со стороны Латвии не избавило советскую власть от чувства тревоги.
«Если посмотреть на 1940 год, когда мы фактически не сопротивлялись, все равно они постоянно нас боялись. Они всегда нас боялись», — сказал политолог.
По мнению Раевского, нынешняя риторика вокруг Балтии не должна восприниматься легкомысленно. Он обратил внимание на обсуждения потенциальных угроз в отношении Эстонии и Литвы. «Нельзя же только эстонцев пугать Нарвой — потом появится Сувалкский коридор, и Литва получит свою долю», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что подобные процессы опасны прежде всего тем, что происходят на фоне возможных внутренних потрясений. «Это не шутка — это чрезвычайно опасно, потому что, когда империи рушатся, тогда разлетается все вокруг нее», — предупредил Раевский.
В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: Москва пытается отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и подорвать доверие к странам Балтии.