Угрозы Москвы судиться со странами Балтии - попытка скрыть собственные нарушения международного права
Угрозы России подать в Международный суд — не новость, а часть старой стратегии давления и дезинформации. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркивает: Москва пытается отвлечь внимание от собственных нарушений международного права и подорвать доверие к странам Балтии.
В этих угрозах нет ничего нового, отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Это очередной шаг в рамках долгосрочной модели поведения России, которая включает систематическую дезинформацию и политическое давление на страны Балтии. Для риторики Москвы характерны враждебность, безосновательные обвинения и искаженные нарративы. Эту же модель Россия использует с момента восстановления независимости Эстонии в 1991 году», – сказал он.
По его словам, цель таких ложных заявлений – отвлечь внимание от серьезных нарушений международного права со стороны самой России, включая продолжающиеся атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины. Это является осознанной попыткой скрыть реальные последствия агрессивной войны и сместить фокус.
«Напомним, что в 2022 году Российская Федерация была исключена из Совета Европы – организации, в основе которой лежат демократия, верховенство права и защита прав человека. Этот шаг подтвердил, что агрессия и грубые нарушения международного права несовместимы с общими европейскими ценностями», – сказал Цахкна.
«Попытки России выставить страны Балтии ненадежными партнерами являются частью более широкой стратегии, цель которой – подорвать поддержку Украины, нанести ущерб демократическим институтам и посеять неуверенность среди союзников. Речь идет о целенаправленном злоупотреблении международно-правовыми механизмами в политических и пропагандистских целях. По оценке Эстонии, Латвии и Литвы, обвинения России основаны на вымысле, искаженных нарративах и скоординированной дезинформационной кампании против стран Запада, в данном случае – против стран Балтии. От подобных атак не застрахованы и другие государства-члены Европейского союза», – сказал Цахкна.