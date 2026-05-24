"Россия будет привлечена к ответственности!" Ринкевич призывает к усилению поддержки Украины

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Главной целью атаки стал Киев: взрывы гремели в разных районах столицы, повреждены жилые дома, школы, офисные здания, магазины и объекты городской инфраструктуры.