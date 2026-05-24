"Россия будет привлечена к ответственности!" Ринкевич призывает к усилению поддержки Украины
Россия выпустила по Украине шквал ракет и дронов, и президент Латвии Эдгар Ринкевич предупреждает: это не просто очередная атака, а сигнал, что поддержка Киева должна стать еще сильнее.
В социальных сетях президент заявил, что Россия продолжает войну против Украины, и минувшей ночью гражданская инфраструктура вновь подверглась обстрелу и были совершены новые военные преступления.
"Россия будет привлечена к ответственности. А пока мы должны увеличить поддержку Украине, чтобы остановить войну и Россию", - подчеркнул Ринкевич.
На это сообщение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил латвийского коллегу за поддержку.
Thank you for your support! https://t.co/ltjuuSpnCp— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Главной целью атаки стал Киев: взрывы гремели в разных районах столицы, повреждены жилые дома, школы, офисные здания, магазины и объекты городской инфраструктуры.
Россияне выпустили по Украине одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", две гиперзвуковые ракеты "Кинжал", три противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М", 54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 600 беспилотников различных типов.
Украинская армия сбила или обезвредила средствами радиоэлектронной борьбы 55 ракет и 549 беспилотников. Главным направлением удара был Киев.