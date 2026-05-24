Россия ударила "Орешником" по спящему Киеву: ночь взрывов, пожаров и разрушенных домов

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может готовить новый удар с применением «Орешника», ссылаясь на данные украинской разведки, а также информацию от США и европейских партнеров. Это предупреждение прозвучало после того, как Владимир Путин поручил российским военным подготовить варианты ответа на удар по оккупированному Луганску, ответственность за который Украина отвергла, заявив, что целью был российский пункт управления беспилотниками.