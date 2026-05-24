Россия ударила "Орешником" по спящему Киеву: ночь взрывов, пожаров и разрушенных домов
В ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Главной целью атаки стал Киев: взрывы гремели в разных районах столицы, повреждены жилые дома, школы, офисные здания, магазины и объекты городской инфраструктуры.
По предварительным данным местных властей, в Киеве погибли как минимум два человека. Число пострадавших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, выросло до 56 человек, среди них есть дети. 28 пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей в состоянии средней тяжести. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Атака началась после полуночи. Украинские Воздушные силы предупреждали о движении десятков ракет и сотен беспилотников в сторону столицы, а также о возможном применении Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Позже эта информация подтвердилась.
В Киеве повреждения зафиксированы более чем в 40 местах. По данным Associated Press, удары пришлись по нескольким районам города, в том числе по жилым зданиям и объектам рядом с правительственным кварталом. Местные власти сообщали о разрушениях в жилом секторе, пожарах, повреждении школ, супермаркетов и складов.
В Шевченковском районе был поврежден жилой дом, где вспыхнул пожар. В ряде мест спасатели разбирали завалы и эвакуировали людей. В одном из районов вход в укрытие оказался заблокирован обломками после удара, сообщали местные власти.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала о многочисленных пожарах после российской атаки. В Дарницком районе, по данным украинских СМИ со ссылкой на спасателей, загорелась кровля двухэтажного общежития, также были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
Удары пришлись не только по столице. Reuters со ссылкой на главу Киевской областной администрации Николая Калашника сообщало о пострадавших и повреждениях в Киевской области. Польша на фоне масштабной атаки поднимала военную авиацию, однако нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может готовить новый удар с применением «Орешника», ссылаясь на данные украинской разведки, а также информацию от США и европейских партнеров. Это предупреждение прозвучало после того, как Владимир Путин поручил российским военным подготовить варианты ответа на удар по оккупированному Луганску, ответственность за который Украина отвергла, заявив, что целью был российский пункт управления беспилотниками.