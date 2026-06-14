"Их домом была свободная Латвия, а не советская система": страна вспоминает жертв депортаций 1941 года

Их домом была свободная Латвия, а не советская система. Их мечты были уничтожены, семьи разрушены, а знания, опыт и достижения больше не имели значения. Для советской власти главным было то, что эти люди побывали в Сибири и потому считались неблагонадежными. Такое клеймо сохранялось за ними вплоть до начала 1990-х годов, когда Латвия вновь обрела независимость.