"Их домом была свободная Латвия, а не советская система": страна вспоминает жертв депортаций 1941 года
Трагедия 14 июня 1941 года, когда советский режим насильно вывез в Сибирь более 15 тысяч жителей Латвии, вновь объединяет страну: по всей стране проходят памятные мероприятия в честь жертв коммунистического геноцида.
В воскресенье исполняется 85 лет с тех пор, как правящий в Советском Союзе коммунистический режим депортировал в Сибирь около 16 000 жителей Латвии. По данным Латвийского государственного архива, в ходе депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, из которых 3751 был ребенком в возрасте до 16 лет. Во время высылки мужчин отделяли от семей и отправляли в лагеря ГУЛАГа.
Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь были вывезены тысячи семей из Риги и окрестностей. Около 9300 человек, запертых в товарных вагонах, в этот день были отправлены со станции Торнякалнс в долгий и мучительный путь в Сибирь, откуда лишь немногим после долгих лет голода, холода, болезней и тяжелого труда посчастливилось вернуться домой.
На станции недалеко от железнодорожных путей находится памятный камень и вагон, которые служат наглядным свидетельством одного из самых мрачных дней в истории Латвии.
Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсетях: "14 июня 1941 года латвийские города и деревни стали тише и пустыннее. Замолчали народные песни, а национальное самосознание народа получило тяжелый удар. Массовая депортация была не просто насильственным переселением. Для тысяч людей она стала приговором. По историческим данным, четверо из десяти депортированных погибли в ссылке. Те, кому удалось выжить и вернуться на территорию Латвии, уже не могли вернуться к прежней жизни.
Их домом была свободная Латвия, а не советская система. Их мечты были уничтожены, семьи разрушены, а знания, опыт и достижения больше не имели значения. Для советской власти главным было то, что эти люди побывали в Сибири и потому считались неблагонадежными. Такое клеймо сохранялось за ними вплоть до начала 1990-х годов, когда Латвия вновь обрела независимость.
Многие пережившие депортации так и не смогли рассказать о том, через что им пришлось пройти. Именно это многолетнее молчание остается одной из самых страшных свидетельств коммунистического террора.
Нет слов, которые могли бы отменить произошедшее или сделать его небывшим. Но память об этих событиях напоминает нынешним поколениям о цене свободы и ответственности за ее сохранение. Живя в независимой Латвии, важно делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторились и чтобы никто не столкнулся с такими ужасами в современном мире".
В память о жертвах коммунистического геноцида по всей Латвии в воскресенье проходят различные памятные мероприятия.
В 9:30 у железнодорожной станции "Шкиротава" состоится памятное мероприятие в честь жертв коммунистического геноцида. В 11:00 у мемориала жертвам советской оккупации "Прикосновение историия" состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв коммунистического геноцида. Его посетят председатель Рижской думы и должностные лица самоуправления.
На площади Латышских стрелков на большом экране в течение всего дня будут транслироваться видеосвидетельства из аудиовизуального архива Музея оккупации Латвии.
В 13:00 на рижском кладбище Матиса пройдут памятные мероприятия в честь жертв коммунистического геноцида. Мероприятия состоятся у памятного креста убитым без суда в Рижской центральной тюрьме в июне 1941 года, у памятника политически репрессированным, умершим в заключении в 1940-1941 годах, а также у мемориала убитым и умершим в 1944-1953 годах участникам движения национального сопротивления.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в 10:00 в Рижском замке встретится с репрессированными, а в 11:00 выступит с речью у мемориала "Прикосновение истории". В 15:00 Ринкевич примет участие в памятном мероприятии на железнодорожной станции в Гулбене, а 16:30 на Литенском кладбище - в памятном мероприятии у мемориала воинам латвийской армии.