Из-за решения ЕС установка солнечных панелей в Латвии станет значительно дороже

Брюссель недавно ввел это ограничение, сославшись на опасения, что подключенные к интернету инверторы, поставляемые из «стран высокого риска», таких как Китай, могут использоваться для нарушения работы европейской энергосистемы. Поскольку эти устройства способны получать удаленные обновления программного обеспечения, чиновники предупреждают, что они могут стать своеобразным «черным ходом» для иностранных игроков, позволяющим вмешиваться в работу электросетей или даже отключать их.