Из-за решения ЕС установка солнечных панелей в Латвии станет значительно дороже
Запрет Европейского союза на использование государственных средств для покупки солнечных инверторов китайского производства затронет в Латвии большую часть новых солнечных мощностей. Европейские аналоги стоят гораздо дороже.
Брюссель недавно ввел это ограничение, сославшись на опасения, что подключенные к интернету инверторы, поставляемые из «стран высокого риска», таких как Китай, могут использоваться для нарушения работы европейской энергосистемы. Поскольку эти устройства способны получать удаленные обновления программного обеспечения, чиновники предупреждают, что они могут стать своеобразным «черным ходом» для иностранных игроков, позволяющим вмешиваться в работу электросетей или даже отключать их.
Инверторы, преобразующие вырабатываемую солнечными панелями энергию в электроэнергию, пригодную для подачи в сеть, являются критически важной частью системы. Китайские производители в последние годы поставляли около 70% инверторов, используемых в Европе.
В ЕС заявляют, что ограничения являются превентивной мерой против системных рисков. Однако представители отрасли и разработчики предупреждают, что такая политика может повысить затраты и замедлить ввод новых объектов, особенно на рынках, где проекты зависят от государственных субсидий. Это может осложнить выполнение целей по развитию возобновляемой энергетики.
Некоторые европейские чиновники признают, что ограничения могут замедлить развитие солнечной энергетики и повысить стоимость проектов, однако считают, что альтернативой станет усиление уязвимости европейской энергосистемы.
В Латвии около 70% домашних солнечных установок получают ту или иную форму поддержки Евросоюза. При этом инверторы европейского производства стоят на 20–40% дороже китайских аналогов.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что жителям Латвии пообещали снижение цен на электроэнергию благодаря все более широкому использованию в стране возобновляемых источников энергии.