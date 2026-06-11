Госпредприятие обещает жителям Латвии экономический рост и снижение цен на электроэнергию

Что происходит с ценами на электроэнергию? В конце 2025 года и в январе-феврале 2026 года, когда в производстве электроэнергии доминировали теплоэлектроцентрали, биржевая цена превышала 150 евро за МВт·ч, хотя цена природного газа была сравнительно умеренной — около 30 евро за МВт·ч. "Это наглядно показывает, насколько сильно цены на электроэнергию в Балтии все еще зависят от генерации на ископаемом топливе", - отмечает Latvenergo.