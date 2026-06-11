Госпредприятие обещает жителям Латвии экономический рост и снижение цен на электроэнергию
В энергетике Балтии происходят существенные изменения — регион, который традиционно был импортером электроэнергии, все быстрее движется к большей энергетической независимости и конкурентоспособности. Об этом сообщает предприятие Latvenergo, подчеркивая, что и цены на электричество тоже должны снизиться.
"Балтийский регион традиционно является импортером электроэнергии, однако в 2025 году объем импорта достиг одного из самых низких уровней за последнее десятилетие. В странах Балтии было потреблено 29 ТВт·ч электроэнергии, произведено 22 ТВт·ч, а недостающие 7 ТВт·ч были импортированы. При средней цене электроэнергии 90 евро за МВт·ч экономики стран Балтии заплатили соседним государствам за этот импорт около 630 миллионов евро", - сообщает Latvenergo.
"Однако регион по-прежнему подвержен значительным рискам роста цен, поскольку страны Балтии остаются импортерами энергии и зависят от внешних поставщиков", - отмечают эксперты предприятия.
"В прошлом году ВВП Латвии достиг 44 миллиардов евро, а рост экономики составил около 2–2,5%, что в денежном выражении соответствует примерно 900 миллионам евро. Для сравнения, инвестиции Latvenergo в развитие возобновляемых источников энергии в 2025 году были примерно такого же объема. Это наглядно показывает, что проекты возобновляемой энергетики уже на этапе строительства существенно способствуют росту ВВП и экономической активности в стране", - указывают они.
Что происходит с ценами на электроэнергию? В конце 2025 года и в январе-феврале 2026 года, когда в производстве электроэнергии доминировали теплоэлектроцентрали, биржевая цена превышала 150 евро за МВт·ч, хотя цена природного газа была сравнительно умеренной — около 30 евро за МВт·ч. "Это наглядно показывает, насколько сильно цены на электроэнергию в Балтии все еще зависят от генерации на ископаемом топливе", - отмечает Latvenergo.
Однако в марте, после окончания холодного периода, ситуация резко изменилась. С увеличением количества солнечных дней выросла выработка солнечных электростанций и ветропарков. В результате цена электроэнергии снизилась до уровня 60–75 евро за МВт·ч, что оказалось ниже, чем годом ранее.
"В последние месяцы уровни цен на электроэнергию все чаще приближаются к себестоимости производства энергии из возобновляемых источников, что в долгосрочной перспективе создает предпосылки для более низких и стабильных цен как для домохозяйств, так и для предприятий", - полагает Latvenergo.
После ввода в эксплуатацию всех проектов, которые Latvenergo сейчас развивает, в течение трех лет в Латвии будет построено 1144 МВт новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии. Это почти половина всей генерирующей мощности, созданной в Латвии в прошлом столетии и представленной сегодня историческим энергетическим наследием страны — Даугавскими ГЭС и Рижскими ТЭЦ общей мощностью около 2500 МВт.
"Развитие проектов возобновляемой энергетики не только обеспечит более низкие цены на электроэнергию, но и будет существенно способствовать экономическому росту", - отмечает предприятие.
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