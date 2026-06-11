Легендарная трасса Бикерниеки отметит 60-летие ревом моторов и скоростными заездами
Уже 27 и 28 июня в Риге, на трассе Бикерниеки, пройдет крупнейшее в этом году событие в сфере шоссейно-кольцевых мотогонок — этап Балтийского чемпионата по мотошоссе CFMOTO. В год 60-летнего юбилея трассы Бикерниеки организаторы подготовили двухдневный праздник мотоспорта, в котором смогут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и любители мотоциклов.
По информации Латвийской ассоциации мотоклубов, программа мероприятия будет значительно шире традиционных соревнований. В течение двух дней на трассу выйдут более 120 участников из Латвии, Литвы и Эстонии, которые будут бороться за победу в восьми классах. Кроме того, владельцы мотоциклов смогут самостоятельно проехать по легендарной трассе в рамках Track Day, принять участие в соревнованиях класса Street или присоединиться к торжественному параду.
Президент Латвийской ассоциации мотоклубов Угис Спелманис отметил, что мероприятие будет интересно не только самим гонщикам, но и зрителям. Гостей ждут развлекательные мероприятия, встречи с представителями мотоспорта, а также выставка современной и исторической гоночной техники.
В субботу, 27 июня, состоится Track Day — день свободных заездов для всех желающих. Для участия не потребуется спортивный мотоцикл или гоночная лицензия, достаточно иметь необходимую экипировку и заранее зарегистрироваться. Завершится день специальным мероприятием для ветеранов мотоспорта, посвященным 60-летию трассы Бикерниеки.
Основные соревнования пройдут в воскресенье, 28 июня. На трассу выйдут сильнейшие спортсмены стран Балтии — от молодых участников классов Supersport 300 и Twinsport до опытных пилотов международного уровня на мотоциклах класса Superbike. Перед началом гонок состоится совместный парадный круг, к которому смогут присоединиться все приехавшие на собственных мотоциклах.
Также для желающих испытать себя в гоночном формате предусмотрены соревнования класса Street, где можно выступить на дорожном мотоцикле, соответствующем требованиям для движения по дорогам общего пользования.
Член правления компании CFMOTO Роман Попов отметил, что мотоспорт объединяет как самих мотоциклистов, так и зрителей, поэтому организаторы стремятся сделать праздник доступным для максимально широкой аудитории.
Посещение Track Day 27 июня для зрителей будет бесплатным. Вход на соревнования 28 июня будет стоить 10 евро. Билеты можно будет приобрести на месте проведения мероприятия.