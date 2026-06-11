Легендарная трасса Бикерниеки отметит 60-летие ревом моторов и скоростными заездами

По информации Латвийской ассоциации мотоклубов, программа мероприятия будет значительно шире традиционных соревнований. В течение двух дней на трассу выйдут более 120 участников из Латвии, Литвы и Эстонии, которые будут бороться за победу в восьми классах. Кроме того, владельцы мотоциклов смогут самостоятельно проехать по легендарной трассе в рамках Track Day, принять участие в соревнованиях класса Street или присоединиться к торжественному параду.