Украинская певица Оля Полякова возвращается на сцену фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026
К афише фестиваля присоединяется имя артистки, возвращения которой публика фестиваля, безусловно, ждала. Оля Полякова, одна из самых масштабных и театральных фигур украинской сцены, выйдет на сцену концертного зала «Дзинтари» в четверг, 24 июля, в день открытия фестиваля.
Творческая визитная карточка Поляковой - это масштабное шоу с тщательно выстроенной визуальной драматургией, роскошной галереей сценических образов и вокальным диапазоном, который в рамках одной песни способен переходить от эстрады к опере. За ярким сценическим образом стоит серьезная академическая подготовка: обучение по классу фортепиано, диплом с отличием по хоровому дирижированию, эстрадно-джазовый вокал в Киевском национальном университете культуры и искусств, диплом оперной певицы, а также обучение у всемирно известного вокального педагога Сета Риггса.
Хиты артистки - «Королева ночі», «Шльопки», «Хей, секундочку!» и «Номер один» - давно стали отдельным пластом современной украинской поп-музыки. В то же время именно Поляковой принадлежит одно из самых масштабных сольных шоу в истории украинской эстрады - «Королева ночі».
Последние годы стали для Поляковой периодом заметной творческой и гражданской трансформации. В январе 2024 года она представила свой первый полностью украиноязычный альбом «100% UA», в котором ее самые известные хиты зазвучали на родном языке. Параллельно артистка последовательно и открыто поддерживает свою страну, ведет значительную благотворительную деятельность в поддержку медицинских подразделений Вооруженных сил Украины, в том числе передавая для нужд фронта эвакуационный реанимационный транспорт. Сегодня эта часть ее жизни так же неотделима от нее самой, как и сцена.
«Оля принадлежит к числу артисток, которые не умеют выходить на сцену вполсилы. Она всегда приходит целиком - с шоу, голосом, характером, уверенностью. Именно такой ее помнит публика, и именно такой мы вновь ждем ее у себя», - отмечает Лайма Вайкуле.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари» и по праву считается одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета.