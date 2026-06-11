Украинская певица Оля Полякова возвращается на сцену фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Последние годы стали для Поляковой периодом заметной творческой и гражданской трансформации. В январе 2024 года она представила свой первый полностью украиноязычный альбом «100% UA», в котором ее самые известные хиты зазвучали на родном языке. Параллельно артистка последовательно и открыто поддерживает свою страну, ведет значительную благотворительную деятельность в поддержку медицинских подразделений Вооруженных сил Украины, в том числе передавая для нужд фронта эвакуационный реанимационный транспорт. Сегодня эта часть ее жизни так же неотделима от нее самой, как и сцена.