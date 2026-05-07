Впервые на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит Монеточка

Артистка, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова, стала символом смелости и художественной свободы. Ее творчество отличают литературно точные тексты, изысканная сценическая эстетика, элегантная ирония и способность преодолевать географические и языковые границы. С февраля 2022 года, когда артистка незамедлительно покинула Россию и открыто выступила против войны на Украине, ее голос обрел новое - политическое и гуманистическое - измерение. Совместно с рэпером Noize MC в рамках благотворительных туров Монеточка помогла собрать более 400 000 евро в поддержку украинских беженцев.