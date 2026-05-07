Впервые на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит Монеточка
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Организаторы фестиваля с радостью сообщают, что в программе субботы, 25 июля, впервые примет участие один из самых ярких голосов современной поп-музыки - Монеточка.
Артистка, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова, стала символом смелости и художественной свободы. Ее творчество отличают литературно точные тексты, изысканная сценическая эстетика, элегантная ирония и способность преодолевать географические и языковые границы. С февраля 2022 года, когда артистка незамедлительно покинула Россию и открыто выступила против войны на Украине, ее голос обрел новое - политическое и гуманистическое - измерение. Совместно с рэпером Noize MC в рамках благотворительных туров Монеточка помогла собрать более 400 000 евро в поддержку украинских беженцев.
Выступление этого года в «Дзинтари» станет особенным: Монеточка выйдет на сцену вместе с оркестром фестиваля Лаймы Вайкуле. Этот формат придаст наиболее известным композициям артистки новое звуковое пространство и эмоциональную глубину, создавая уникальный опыт, возможный лишь в живом исполнении.
«Участие Монеточки - это органичное продолжение ценностей фестиваля: давать сцену артистам, в чьих голосах соединяются художественная сила и человеческая честность», - отмечает Лайма Вайкуле.
