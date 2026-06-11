Рояль на берегу Балтийского моря: молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Основная работа над фильмом велась Александром самостоятельно на протяжении почти года. Он разработал концепцию проекта, написал историю, организовал производство, снял постановочные сцены и выполнил монтаж фильма. На отдельных этапах к работе присоединились музыканты и специалисты, помогавшие с записью произведения и съемочным процессом. «Этот фильм — напоминание о том, насколько хрупка жизнь. Иногда достаточно одного случайного взгляда или одной встречи, чтобы появились семьи, дети и целые поколения. А иногда этого может просто не случиться», — говорит Александр Калинко.