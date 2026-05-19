Один из самых концептуальных проектов европейской сцены выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Kadebostany впервые выступят на Laima Rendezvous Jūrmala.
Афиша Латвии

Один из самых концептуальных проектов европейской сцены выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Отдел культуры

Otkrito.lv

Один из самых узнаваемых европейских проектов в жанре electronic pop Kadebostany впервые станет участником фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в пятницу, 24 июля. Группа, основанная продюсером и композитором Гийомом де Кадебостани, уже более десятилетия удерживает статус одного из самых концептуальных европейских коллективов.

Мировую известность проекту принесли композиции "Castle in the Snow", "Mind If I Stay", "Take Me To The Moon" и необычная интерпретация хита Beyoncé "Crazy in Love", прозвучавшая в фильме "50 оттенков серого". За годы существования Kadebostany собрали более миллиарда прослушиваний по всему миру, выступили с сотнями концертов в десятках стран и стали постоянными гостями крупнейших европейских фестивалей. В 2026 году группа продолжает мировой тур The Outsider Tour в поддержку нового альбома "The Outsider", который уже называют одной из самых ярких работ проекта последних лет.

Свою музыку коллектив называет "sophisticated music with mass appeal" т.е. утончённой музыкой с массовым притяжением. И действительно, их творчество находится на границе поп-музыки, электроники, инди и современного арт-перформанса. Каждое выступление проекта не просто концерт, а полноценное визуально-музыкальное шоу с особой атмосферой и узнаваемым стилем.

"Laima Rendezvous Jūrmala всегда объединяет артистов с собственным музыкальным почерком и настоящей сценической харизмой. Kadebostany именно такой проект. Это современное европейское звучание, эстетика и невероятная энергетика сцены", - отмечает Лайма Вайкуле.

О фестивале: Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года является одним из самых престижных культурных событий Балтии. Проходящий в легендарном концертном зале "Дзинтари", он ежегодно объединяет мировых звезд, признанных мэтров и самых актуальных артистов современности, создавая уникальную атмосферу творческой свободы и музыкальных открытий.

Билеты на все дни фестиваля (24-26 июля) уже доступны на сайте www.laimafestival.lv. VIP-билеты предоставляют дополнительные привилегии, включая доступ к эксклюзивным вечеринкам afterparty и лучшие места в зале.

Темы

Лайма ВайкулеLaimaLaima Rendezvous JūrmalaДзинтариIf

Другие сейчас читают