Один из самых концептуальных проектов европейской сцены выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Один из самых узнаваемых европейских проектов в жанре electronic pop Kadebostany впервые станет участником фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в пятницу, 24 июля. Группа, основанная продюсером и композитором Гийомом де Кадебостани, уже более десятилетия удерживает статус одного из самых концептуальных европейских коллективов.
Мировую известность проекту принесли композиции "Castle in the Snow", "Mind If I Stay", "Take Me To The Moon" и необычная интерпретация хита Beyoncé "Crazy in Love", прозвучавшая в фильме "50 оттенков серого". За годы существования Kadebostany собрали более миллиарда прослушиваний по всему миру, выступили с сотнями концертов в десятках стран и стали постоянными гостями крупнейших европейских фестивалей. В 2026 году группа продолжает мировой тур The Outsider Tour в поддержку нового альбома "The Outsider", который уже называют одной из самых ярких работ проекта последних лет.
Свою музыку коллектив называет "sophisticated music with mass appeal" т.е. утончённой музыкой с массовым притяжением. И действительно, их творчество находится на границе поп-музыки, электроники, инди и современного арт-перформанса. Каждое выступление проекта не просто концерт, а полноценное визуально-музыкальное шоу с особой атмосферой и узнаваемым стилем.
"Laima Rendezvous Jūrmala всегда объединяет артистов с собственным музыкальным почерком и настоящей сценической харизмой. Kadebostany именно такой проект. Это современное европейское звучание, эстетика и невероятная энергетика сцены", - отмечает Лайма Вайкуле.
О фестивале: Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с 2015 года является одним из самых престижных культурных событий Балтии. Проходящий в легендарном концертном зале "Дзинтари", он ежегодно объединяет мировых звезд, признанных мэтров и самых актуальных артистов современности, создавая уникальную атмосферу творческой свободы и музыкальных открытий.
