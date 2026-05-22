Основоположники украинского этно-рока "Вопли Видоплясова" выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026

С февраля 2022 года "Вопли Видоплясова" не знают отдыха и постоянно в пути. Группа активно гастролирует по всему миру, собирая средства в поддержку защитников Украины и беженцев, а также дает концерты на передовой. В 2025 году их тур по Северной Америке прошел с аншлагами в 15 городах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В свою очередь, в 2026 году ВВ выступили на престижном глобальном фестивале FEST в Нью-Йорке в качестве послов украинской культуры.