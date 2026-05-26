Хорошие гены не броня: кардиолог объяснил, почему сердце может подвести даже "здорового" человека
Сердце не стареет внезапно — тревожные сигналы могут накапливаться годами. Кардиолог Айнарс Рудзитис объясняет, почему о сосудах стоит думать уже после 30 лет и почему даже «хорошие гены» не спасают, если человек годами игнорирует стресс, питание и образ жизни.
Все мы знаем, что гены играют большую роль, и часто ссылаемся на них, когда речь идет о той или иной болезни. В передаче TV24 профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU), кардиолог клиники сердца Скриде Айнарс Рудзитис соглашается, что возраст в определенной степени запрограммирован в генах, но это не значит, что гены определяют все.
«Важны также образ жизни, питание, физическая активность. Люди с плохими генами, но здоровым образом жизни и заботой о своем здоровье могут прожить дольше, чем те, у кого хорошие гены, но кто о себе не заботится», — говорит Рудзитис.
Он добавляет, что о здоровье сосудов сердца нужно начинать думать уже в 30 лет. А детям уже в возрасте 9-11 лет стоило бы проверять уровень холестерина, поскольку бывает наследственно высокий холестерин.
По словам кардиолога, из собственного опыта он знает, что нередко люди спохватываются только тогда, когда уже случился инфаркт или появилась другая болезнь. «Хронический стресс, курение, нездоровое питание... Все это накапливается, и в какой-то момент — бум! О здоровье и возрасте нужно думать на протяжении всей жизни», — отметил Рудзитис.
Одним из признаков старения сердца является повышенное кровяное давление, поскольку сосуды уже не такие эластичные, как в молодости. Также на это могут указывать одышка и усталость.