Сердце вдруг начинает колотиться как сумасшедшее... Врач объясняет, что это на самом деле означает

Врач добавляет, что в зависимости от степени сложности существуют большие или меньшие риски, и процедура может проводиться как под общей анестезией, так и под местной. Процедура, с помощью которой сердечный ритм восстанавливают электрическим импульсом, называется электрокардиоверсией. Во время нее пациент находится под анестезией, и чаще всего ее применяют у пациентов с мерцательной аритмией.