Сердце вдруг начинает колотиться как сумасшедшее... Врач объясняет, что это на самом деле означает
Сердце внезапно начинает колотиться, "перескакивает" или сбивается с ритма — опасно ли это? Кардиолог, аритмолог Матисс Карантаер объясняет, как сегодня лечат нарушения сердечного ритма и когда необходима абляция или электрокардиоверсия.
Сердечная аритмия — это патологические отклонения от нормального сердечного ритма и/или частоты сердечных сокращений, поясняет в программе «Ārsts atbild» на TV24 кардиолог, аритмолог Матисс Карантаер. Отклонения могут выражаться не только в учащенном, но и в замедленном сердцебиении, причем последнее чаще наблюдается у пациентов старшего возраста.
Как лечить аритмию, что делать, если сердце «несется как сумасшедшее» или «выпадает» из ритма? Карантаер рассказывает: «Все аритмии можно лечить, нужно смотреть, какой это вид аритмии, какие жалобы она вызывает и какие риски с ней связаны. Например, при мерцательной аритмии самое важное — снижение риска инсульта, и основой для этого является прием разжижающих кровь препаратов».
По словам врача, стоит упомянуть и метод лечения аритмии — абляцию, в народе называемую «прижиганием». «Это вариант почти для любой аритмии, это малоинвазивная процедура и в большинстве случаев проводится исключительно через кровеносные сосуды — обычно через паховую артерию добираются до сердца и воздействуют на сердечную ткань там, где это необходимо».
Врач добавляет, что в зависимости от степени сложности существуют большие или меньшие риски, и процедура может проводиться как под общей анестезией, так и под местной. Процедура, с помощью которой сердечный ритм восстанавливают электрическим импульсом, называется электрокардиоверсией. Во время нее пациент находится под анестезией, и чаще всего ее применяют у пациентов с мерцательной аритмией.