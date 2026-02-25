Юлия уехала в Испанию и видит различия между странами: "Здесь как будто разрешено просто жить, а не страдать"

«В Испании люди в целом взрослеют довольно поздно по сравнению с нами. Студентов считают детьми. Меня рассмешило, как на одной из лекций по финансовому праву профессор сказал: вы ведь еще не платили налоги, за вас платят родители. Но я уже заплатила столько налогов — работаю с 15 лет. И часто звучат замечания, мол, вы студенты, у вас еще нет никаких взрослых проблем. И у студентов их действительно часто нет. Они живут с родителями. Или с друзьями, но жилье оплачивают родители.