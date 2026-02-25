Юлия уехала в Испанию и видит различия между странами: "Здесь как будто разрешено просто жить, а не страдать"
Жительница Таллина Юлия Дивонина к своим 24 годам успела получить степень бакалавра в родной Эстонии и пожить в разных странах. Сейчас в рамках программы обмена она учится в Университете Валенсии.
«Я хожу по университетскому кампусу и думаю: вау! Февраль, а я иду в балетках… Университет предлагает так много интересных возможностей. И я про себя думаю — почему мы вообще живем в Эстонии? Там холодно, всегда темно, никаких апельсиновых деревьев. А здесь круглый год можно быть на улице, бегать в парке.
Люди более открытые, дружелюбные. Однажды я примеряла очки, и совершенно незнакомый человек сделал мне комплимент. Я, наверное, слишком “по-эстонски” отреагировала — испугалась и покраснела, хотя это же нормально — просто так сделать кому-то комплимент. Но это просто разные культуры…» — призналась Юлия изданию Postimees.ee.
Отвечая на вопрос, какие бытовые мелочи в Испании порадовали или удивили, Юлия говорит: «Белье можно сушить на улице круглый год, и оно пахнет свежестью. В Эстонии мы обычно сушим дома.
В магазин здесь все ходят с сумками-тележками. Когда я представляю, как у нас женщина после работы несет из супермаркета тяжелые пакеты, думаю — почему мы не пользуемся такими тележками? Нам стоило бы это перенять.
Экзотические морепродукты, которые в Эстонии очень дорогие, в Испании стоят относительно дешево, зато обычная рыба, например хек, почему-то недешевая. Еще я заметила, что на улицах очень много собак — здесь многие их держат».
«В Испании люди в целом взрослеют довольно поздно по сравнению с нами. Студентов считают детьми. Меня рассмешило, как на одной из лекций по финансовому праву профессор сказал: вы ведь еще не платили налоги, за вас платят родители. Но я уже заплатила столько налогов — работаю с 15 лет. И часто звучат замечания, мол, вы студенты, у вас еще нет никаких взрослых проблем. И у студентов их действительно часто нет. Они живут с родителями. Или с друзьями, но жилье оплачивают родители.
У нас все иначе. В Тартуском университете почти все мои однокурсники уже после второго курса работали. Постоянно ощущается давление — нужно найти работу, думать о будущем. И после того как я увидела, как это может быть в других странах, это скорее меня огорчает. Будто я упускаю свое студенческое время, не успеваю им насладиться. Работать все равно придется всю жизнь».
На вопрос, какие испанцы, Юлия отвечает: «Испанцы более спокойные, расслабленные. У них такое отношение — зачем страдать, если можно просто пить пиво? А в Эстонии существует представление, что нужно постоянно много работать и страдать. Причем даже если уже не нужно страдать, если у тебя достаточно денег, все равно появляются мысли — а что будет потом? А вдруг в будущем ситуация уже не будет такой стабильной?
Поэтому надо начинать страдать уже сейчас, чтобы в будущем страдать меньше. Такой замкнутый круг страданий. А в Испании не нужно оправдывать свое существование страданиями — здесь как будто разрешено просто жить».
Хочет ли Юлия остаться в Испании? «Скорее всего, все-таки нет. Приехать на время учиться по обмену — это замечательно. Но жить здесь я бы не хотела. Здесь дорогое жилье, много бюрократии. Я люблю Эстонию, меня даже холод не смущает. Если заниматься спортом, ходить в баню, можно жить. А что касается образа жизни — можно путешествовать и перенимать из других стран небольшие привычки, которые облегчают жизнь. Хотя бы ту же самую сумку на колесах для покупок».