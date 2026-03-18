В Латвии подали коллективную жалобу на журналиста, назвавшего русский языком "чернорабочих"
Скандал вокруг высказываний журналиста Бена Латковскиса о русском языке в Латвии набирает обороты: коллективная жалоба уже передана в Службу госбезопасности, а общество все громче заявляет — "так говорить нельзя".
Скандал, вызванный резонансными высказываниями журналиста Бена Латковскиса о русском языке, получил новое развитие. Коллективная жалоба на его заявления принята полицией и передана в Службу государственной безопасности.
Ранее Латковскис написал в социальной сети X, что «русский язык в Латвии — язык самых низших слоев (чернорабочих)» и заявил, что человеку с высоким социальным статусом «нигде и ни при каких обстоятельствах нет необходимости говорить по-русски». По его словам, «каждый латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».
Теперь стало известно, что к делу подключилась еще и группа граждан. Журналист и общественный деятель Наталья Абола сообщила в социальных сетях: «Наша коллективная жалоба о высказываниях Латковского, где он назвал русский язык “языком чернорабочих” и заявил, что латыши, говоря по-русски, якобы демонстрируют свой низкий социальный статус, принята полицией и передана в Службу государственной безопасности».
По ее словам, под заявлениями подписались 33 человека — как русские, так и латыши: «У СГБ по закону есть 10 рабочих дней, чтобы дать ответ по существу. Ждем».
Абола подчеркивает, что важен не только юридический аспект, но и общественная реакция: «Первый раз это не одиночный голос, а позиция группы людей. Это сигнал: так говорить о людях нельзя». Она считает, что речь идет не просто о частном мнении, а о попытке разделить общество: «Речь о попытке унизить и разделить жителей страны по языку, фактически объявив одних “ниже” других».
По ее словам, резонанс вызвали не только русскоязычные жители, но и представители латышской интеллигенции. В частности, она привела комментарий Дайны Брилы, которая написала: «Высказывания Латковскиса оскорбляют и лично меня. Я свободно говорю по-русски, имею высшее образование, работаю по квалифицированной профессии и не считаю себя “чернорабочей” или “представителем низших слоев”. Хотелось бы понять, кого именно он относит к этим категориям».
Абола также добавила: «Латковскиса никак нельзя причислить к интеллигенции, потому что интеллигентный человек не разжигает национальную ненависть». В заключение она подчеркнула, что происходящее — это вопрос границ допустимого в обществе: «Это уже не про частный конфликт. Это про границы. Про то, что в какой-то момент общество говорит: стоп, дальше так нельзя».
Сейчас заявители ожидают официальной реакции Службы государственной безопасности.