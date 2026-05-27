Для Балтии готовят дополнительный военный щит: НАТО усиливает восточный фланг на случай войны
НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая должна облегчить быстрое развертывание сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с вопросом.
В настоящее время силы НАТО во всех трех странах Балтии, а также на севере Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском городе Щецин. Планируемое изменение подчеркивает стратегическое значение стран Балтии, которые находятся в центре внимания после вторжения России в Украину.
Назначение второго корпуса для региона позволит НАТО перебрасывать «массу с высокой скоростью», как выразился один военный чиновник, учитывая ограниченную стратегическую глубину региона и его уязвимость.
Когда армейский корпус полностью готов к работе, он обычно командует тремя дивизиями, или 40 000-60 000 военнослужащих. В мирное время он, как правило, существует в виде базовой командной структуры, в которой уже предусмотрены специализированные функции — артиллерия, противовоздушная оборона, инженерные и медицинские подразделения, — чтобы при необходимости быстро развернуть войска.
Германия и Нидерланды в координации с НАТО достигли соглашения о том, что Германо-нидерландский корпус, базирующийся в немецком Мюнстере, будет назначен для обороны Латвии и Эстонии, сообщили военные источники Reuters во вторник.
Европейские союзники берут на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке в войне с Ираном и объявил, что Вашингтон выведет 5000 американских военнослужащих из Германии.
По словам источников, соглашение преодолело последнее препятствие — нехватку корпусных войск. Речь идет о критически важных возможностях, необходимых любому корпусу, включая дальнобойную артиллерию, противовоздушную оборону, а также инженерные и медицинские подразделения.
Теперь Германия и Нидерланды вместе с другими партнерами будут наращивать эти силы, сообщили источники. Пока не ясно, когда решение вступит в силу и какое количество военнослужащих в случае конфликта окажется под командованием нового штабного подразделения.
Министерство обороны Нидерландов заявило, что вопрос о назначении корпуса «сейчас дополнительно прорабатывается», и отказалось раскрывать детали. Министерство обороны Германии отказалось от комментариев, сославшись на продолжающуюся координацию с НАТО. В НАТО заявили, что ответят позднее.
Представители НАТО уже несколько лет предупреждают о возросшей угрозе со стороны России, которая, по их словам, потенциально может начать крупномасштабное нападение на территорию союзников уже в 2029 году. Москва отрицает агрессивные намерения и обвиняет альянс в нагнетании напряженности из-за расширения на соседние территории.