Президент Чехии призвал НАТО отвечать России жестче: "Она понимает язык силы"
Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО перейти к более решительной, в том числе асимметричной, реакции на провокационные действия России. По его словам, альянс должен показать готовность жестко отвечать на нарушения своего воздушного пространства и другие действия, которыми Москва проверяет пределы возможностей НАТО по сдерживанию, сообщает The Guardian.
В интервью изданию Павел Петр заявил, что в ответ на действия Москвы необходимы «достаточно решительные, потенциально даже асимметричные» меры. Он предупредил, что отсутствие ответа может подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации.
Среди возможных мер он назвал, в частности, отключение интернета, ограничение доступа к спутниковым системам, отключение российских банков от глобальной финансовой системы, а также сбивание летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство альянса.
Павел отметил, что Россия, по его мнению, действует ниже порога, который активировал бы 5-ю статью Североатлантического договора, и таким образом проверяет пределы реакции НАТО. Он подчеркнул, что после аннексии Крыма в 2014 году Москва выработала модель действий, позволяющую оказывать давление, не переходя к прямому военному конфликту.
При этом президент Чехии заявил, что Россия прежде всего понимает «язык силы», а не дипломатические предупреждения. По его словам, если нарушения воздушного пространства альянса продолжатся, может возникнуть вопрос о сбивании как беспилотных, так и пилотируемых летательных аппаратов.
Павел также выразил разочарование недостаточной, по его мнению, решимостью США оказывать давление на Россию.