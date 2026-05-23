Президент Чехии призвал НАТО отвечать России жестче: "Она понимает язык силы"

Павел отметил, что Россия, по его мнению, действует ниже порога, который активировал бы 5-ю статью Североатлантического договора, и таким образом проверяет пределы реакции НАТО. Он подчеркнул, что после аннексии Крыма в 2014 году Москва выработала модель действий, позволяющую оказывать давление, не переходя к прямому военному конфликту.