Жителей Елгавы просят не пугаться: в городе пройдут особые военные учения
С 28 по 30 мая в Елгаве пройдут совместные учения 52-го батальона боевой поддержки 4-й Курземской бригады Земессардзе в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи Латвии и Елгавской городской больницей.
Как отмечают земессарги, жителям следует учитывать, что во время учений возможны низкие полеты воздушных судов союзнических сил над Елгавой.
Цель учений — укрепление взаимного сотрудничества, координации и готовности к действиям в различных кризисных ситуациях, совершенствуя способность служб эффективно работать в единой команде.
В Земессардзе подчеркивают, что проведение учений будет организовано таким образом, чтобы не мешать мероприятиям праздника города Елгавы и повседневной жизни жителей.
52-й батальон боевой поддержки Земессардзе желает Елгаве красивого, безопасного и наполненного патриотическим настроением праздника города.
"Быть готовым к завтрашнему дню означает начать все уже сегодня", - заявили военные.
Чтобы подать заявку на службу в 52-м батальоне боевой поддержки 4-й Курземской бригады Земессардзе, жителей города и края Елгавы приглашают звонить по телефону 25424404, писать на электронную почту[52bn@mil.lv или лично прибыть в подразделение в Елгаве на улице Дамбья, 22.
Для вступления в Земессардзе в любом другом батальоне жителей приглашают звонить по номеру 1811, писать на электронную почту esizemessargs@mil.lv или заполнить онлайн-анкету.
Земессардзе также благодарит жителей за поддержку в укреплении обороны Латвии.