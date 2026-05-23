Сенаторы США требуют объяснений: почему задерживается помощь Украине и странам Балтии
Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США выразила недовольство задержкой со стороны Министерства обороны США в выделении помощи в размере 600 млн долларов Украине и странам Балтии. В пятницу сенаторы направили письмо министру обороны Питу Хегсету с призывом перечислить финансирование.
В последние недели между Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа усилились разногласия. Законодатели от обеих партий требуют предоставить актуальную информацию о том, что произошло с 400 млн долларов помощи Украине и еще 200 млн долларов, предназначенных для оборонных программ в Эстонии, Латвии и Литве. Эти средства Конгресс выделил в прошлом году. Недовольство тем, что администрация Трампа отдаляется от Украины и других европейских союзников, высказывают даже республиканские законодатели.
«Украина упорно и мужественно отражает уже четырехлетнее нападение России, однако ее вооруженным силам необходима непрерывная поддержка США, и они ее заслуживают», — говорится в совместном письме сенатора-демократа Дика Дурбина и сенатора-республиканца Чака Грассли.
Более трех недель назад Хегсет во время слушаний в Конгрессе заявил законодателям, что финансирование для Украины «разблокировано» и что в ближайшее время им будет направлен план расходов. Однако сенаторы утверждают, что Пентагон не выполнил обещание представить этот план к 15 мая.
«Любая дальнейшая задержка — особенно с учетом того, что министерство, как сообщается, планирует тревожный вывод американских военнослужащих из региона, — ставит под угрозу нашу способность должным образом сдерживать Россию», — заявили сенаторы.
В декабре Конгресс США утвердил оборонный закон, в котором была законодательно закреплена Балтийская инициатива безопасности, а также предусмотрено финансирование для развития военных возможностей стран Балтии в следующем бюджете США.