Сенаторы США требуют объяснений: почему задерживается помощь Украине и странам Балтии

В последние недели между Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа усилились разногласия. Законодатели от обеих партий требуют предоставить актуальную информацию о том, что произошло с 400 млн долларов помощи Украине и еще 200 млн долларов, предназначенных для оборонных программ в Эстонии, Латвии и Литве. Эти средства Конгресс выделил в прошлом году. Недовольство тем, что администрация Трампа отдаляется от Украины и других европейских союзников, высказывают даже республиканские законодатели.