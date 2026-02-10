"Русский - язык низших слоев": высказывание латвийского журналиста привело к заявлениям в полицию и СГБ
Заявление журналиста о русском языке как "языке низших слоев" вызвало социальный скандал в Латвии. Депутат Рижской думы требует уголовной оценки слов Бена Латковскиса, которые она называет разжиганием ненависти и дегуманизацией.
Публикация журналиста Бена Латковскиса в социальной сети X вызвала резонанс и привела к официальным обращениям в правоохранительные и надзорные органы. В своем посте он назвал русский язык в Латвии "языком низших слоев". "Русский язык в Латвии - язык самых низших слоев (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему достойного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски. Каждый латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус", - написал Латковскис.
Депутат Рижской думы Евгения Шафранек сочла эти высказывания прямым разжиганием межэтнической и социальной ненависти и подала заявления в Государственную полицию, Службу государственной безопасности, бюро омбудсмена и Совет по этике латвийских СМИ.
В обращениях подчеркивается, что язык в публикации используется как маркер этнической принадлежности, а целая группа людей публично дегуманизируется и объявляется социально неполноценной. По мнению Шафранек, подобные заявления не могут быть прикрыты ни свободой слова, ни сарказмом, ни личным мнением, поскольку они противоречат Конституции и нормам уголовного права. "Хочется верить, что мы живём в демократическом правовом государстве, и Госполиция начнет уголовный процесс - либо у нас закон един для всех, либо можно отменять Конституцию, постулаты которой Бен Латковский так легко попрал", - пишет Евгения Шафранек.
"Отдельно было направлено заявление в Службу государственной безопасности с просьбой проанализировать возможные последствия таких высказываний для внутренней безопасности страны. Потому что, читая подобные реплики, у меня всегда возникают вопросы: чего добиваются эти люди и в чьих интересах они трудятся?" - добавляет депутат.
Теперь компетентным органам предстоит оценить, нарушают ли высказывания журналиста Уголовный закон и несут ли они угрозу общественной безопасности и социальной сплоченности в стране.