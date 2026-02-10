"Русский - язык низших слоев": высказывание латвийского журналиста привело к заявлениям в полицию и СГБ

В обращениях подчеркивается, что язык в публикации используется как маркер этнической принадлежности, а целая группа людей публично дегуманизируется и объявляется социально неполноценной. По мнению Шафранек, подобные заявления не могут быть прикрыты ни свободой слова, ни сарказмом, ни личным мнением, поскольку они противоречат Конституции и нормам уголовного права. "Хочется верить, что мы живём в демократическом правовом государстве, и Госполиция начнет уголовный процесс - либо у нас закон един для всех, либо можно отменять Конституцию, постулаты которой Бен Латковский так легко попрал", - пишет Евгения Шафранек.