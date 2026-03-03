Выборы выборами, но есть кое-что поважнее - Ринкевич назвал эти приоритеты

Безопасность Латвии, демография и конкурентоспособность остаются приоритетами вне зависимости от предстоящих выборов, заявил во вторник на пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что даже в год выборов правительство, Сейм и президент должны вместе работать над тремя важнейшими задачами - укреплением внутренней и внешней безопасности, реализацией демографической политики и повышением конкурентоспособности государства, включая сферу образования. При этом президент отметил, что соблюдает политическую нейтральность и не оценивает работу правительства или премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), так как это год выборов.