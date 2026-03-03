Выборы выборами, но есть кое-что поважнее - Ринкевич назвал эти приоритеты
Несмотря на приближающиеся выборы, Латвия должна сосредоточиться на укреплении безопасности, решении демографических проблем и повышении конкурентоспособности, отметил президент Эдгар Ринкевич.
Безопасность Латвии, демография и конкурентоспособность остаются приоритетами вне зависимости от предстоящих выборов, заявил во вторник на пресс-конференции президент Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что даже в год выборов правительство, Сейм и президент должны вместе работать над тремя важнейшими задачами - укреплением внутренней и внешней безопасности, реализацией демографической политики и повышением конкурентоспособности государства, включая сферу образования. При этом президент отметил, что соблюдает политическую нейтральность и не оценивает работу правительства или премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), так как это год выборов.
Комментируя вопрос о том, работает ли нынешнее правительство полноценно или фактически стало техническим, президент воздержался от оценки, отметив, что с первого дня начала избирательной процедуры он соблюдает политическую нейтральность. Ринкевич подчеркнул, что правительство работает в условиях года выборов.
Президент выразил удовлетворение динамикой увеличения расходов на оборону, призвав не забывать также о внутренней безопасности. Что касается демографии, он отметил, что в Рижском замке через год после первой дискуссии 6 марта вновь состоится обсуждение проблем в этой сфере, на котором будет дана оценка проделанной работе и определены дальнейшие задачи.
Ринкевич подчеркнул, что в предвыборный период политическим партиям следует предлагать конкретные идеи по укреплению безопасности и демографии. До выборов остается семь месяцев, а уже с 4 октября начнется работа по формированию нового Кабинета министров.