"Альпийский развод": опасный тренд расставаний набирает популярность
В соцсетях набирает популярность тревожный тренд под названием «альпийский развод» — расставание, при котором партнера намеренно оставляют одного в горах. Вирусные видео и реальные трагедии вызывают бурные обсуждения и обеспокоенность.
В интернете активно обсуждают новый мрачный термин — alpine divorce, или «альпийский развод». Так называют способ разрыва отношений, при котором один из партнеров оставляет другого в труднодоступной горной местности, зачастую во время похода или восхождения.
Речь идет не о юридическом разводе, а о намеренном уходе, когда человек оказывается один в условиях холода, сильного ветра и сложного рельефа. В подобных ситуациях выживание может быть крайне затруднено.
Термин стал особенно популярным после вирусного видео в TikTok, набравшего более трех миллионов лайков. Пользовательница под ником @everafteriya опубликовала ролик с подписью: «POV: ты идешь с ним в горный поход, а он оставляет тебя одну, и ты понимаешь, что ты ему никогда не нравилась».
Видео вызвало тысячи комментариев. Некоторые пользователи утверждали, что подобные случаи происходят чаще, чем кажется, и что оставление партнера в горах стало своеобразным «трендом». Другие называли происходящее пугающим и недопустимым.
Интересно, что выражение «альпийский развод» появилось еще в 1893 году в рассказе писателя Роберта Барра «An Alpine Divorce». В нем недовольный муж планировал убить жену во время поездки в Швейцарские Альпы. Со временем художественный сюжет превратился в интернет-сленг, однако сегодня обсуждения выходят за рамки литературы.
This tiktok came up on my FYP and it has 4.4 million views. Apparently men abandoning their partners on a hike or in the wilderness is so common it has a name: alpine divorce. Comments are filled with stories.— A Kendrick-level hater 🇵🇸🍉 (@californiabarby) February 23, 2026
Things like this snap me back into why being single is perfectly ok. pic.twitter.com/RmiqJXwPan
Реальные трагедии
На фоне вирусных обсуждений всплыли и реальные истории. Так, недавно 37-летний Томас Пламбергер был признан виновным в грубой неосторожности, повлекшей смерть. Во время технического восхождения в Австрии на вершину Гросглоккнер высотой 12 461 фут он оставил свою девушку примерно в 50 метрах ниже вершины при сильном ветре, не обеспечив ее даже аварийным термоодеялом. Женщина погибла от переохлаждения. Суд назначил мужчине штраф в размере 9600 евро и условное наказание сроком на пять месяцев.
Многие комментаторы утверждают, что сами сталкивались с подобным поведением. Одна пользовательница написала: «Я увидела TikTok, где парень бросил девушку во время похода. В комментариях десятки историй о том, что это распространенное явление. Я в шоке — как можно так поступить?»
Другая девушка рассказала, что во время поездки в Шотландию мужчина, с которым у нее были отношения, ушел далеко вперед, оставив ее одну на маршруте.