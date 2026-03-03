"Альпийский развод": опасный тренд расставаний набирает популярность

На фоне вирусных обсуждений всплыли и реальные истории. Так, недавно 37-летний Томас Пламбергер был признан виновным в грубой неосторожности, повлекшей смерть. Во время технического восхождения в Австрии на вершину Гросглоккнер высотой 12 461 фут он оставил свою девушку примерно в 50 метрах ниже вершины при сильном ветре, не обеспечив ее даже аварийным термоодеялом. Женщина погибла от переохлаждения. Суд назначил мужчине штраф в размере 9600 евро и условное наказание сроком на пять месяцев.