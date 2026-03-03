Три знака зодиака переживут духовный прорыв до конца марта 2026 года

Хотя терпение Овна может по-прежнему испытываться Сатурном — планетой дисциплины и кармы — а также Нептуном, связанным с иллюзиями, общее ощущение осознанной воли будет усиливаться. Это поможет представителям знака вновь ощутить свою смелую, огненную природу.