Три знака зодиака переживут духовный прорыв до конца марта 2026 года
Март 2026 года обещает стать переломным для нескольких знаков зодиака. На фоне весеннего равноденствия и завершения важных ретроградных периодов космическая энергия меняется — и для Овнов, Раков и Рыб это может обернуться настоящим духовным прорывом, внутренним облегчением и новыми возможностями.
Овен
С приходом весеннего равноденствия 20 марта 2026 года Овен испытает настоящий прилив радости. Солнце войдет в знак Овна, а ретроградный Меркурий завершится. Этот знак почувствует обновление, страсть и энергию, готовность к новым начинаниям.
Хотя терпение Овна может по-прежнему испытываться Сатурном — планетой дисциплины и кармы — а также Нептуном, связанным с иллюзиями, общее ощущение осознанной воли будет усиливаться. Это поможет представителям знака вновь ощутить свою смелую, огненную природу.
Рак
11 марта в знаке Рака завершается ретроградный Юпитер. Эта планета удачи приносит дополнительный импульс позитивной энергии. Рак будет готов взять ситуацию под контроль, ощущая рост уверенности в себе, который побуждает доверять интуиции и принимать смелые решения, соответствующие высшему предназначению.
Вы будете излучать природные лидерские качества, вдохновляя окружающих следовать за вами. Верьте в свою способность создавать сообщество и точно чувствовать эмоциональные истины, скрытые под поверхностью.
Рыбы
Март побудит Рыб в начале месяца отпустить устаревшие циклы. Однако к концу периода появятся ясность, понимание и направление. Ретроградный Меркурий продолжит движение в их знаке до 20 марта, словно призывая заглянуть внутрь себя, пока внешние обстоятельства меняются.
Возможны вторые шансы, разговоры для прояснения ситуации и завершение старых конфликтов. По мере того как путаница сменится убежденностью, с приходом весеннего равноденствия Рыбы будут готовы принимать более осознанные решения.