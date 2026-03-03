Правительство Латвии выдвинуло новое требование к салонам красоты

В дальнейшем поставщики косметических или тату-услуг должны будут представлять в Инспекцию здравоохранения информацию также о квалификации и навыках занятых лиц, например, специалист по косметологии, специалист по маникюру и педикюру, парикмахер, специалист по микропигментации, визажист, банный мастер и другие. Отдельно необходимо будет указывать, если поставщик услуги освоил навыки на курсах. Созданная система обеспечит единую базу данных, которая позволит четко разграничить специалистов с профессиональным образованием и работающих в отрасли после прохождения курсов.