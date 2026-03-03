Правительство Латвии выдвинуло новое требование к салонам красоты
Правительство во вторник, 3 марта, утвердило поправки к правилам Кабинета министров, которые вводят большую прозрачность в сфере услуг красоты, обязывая поставщиков услуг указывать не только вид услуги, но и профессиональную квалификацию занятых сотрудников.
В дальнейшем поставщики косметических или тату-услуг должны будут представлять в Инспекцию здравоохранения информацию также о квалификации и навыках занятых лиц, например, специалист по косметологии, специалист по маникюру и педикюру, парикмахер, специалист по микропигментации, визажист, банный мастер и другие. Отдельно необходимо будет указывать, если поставщик услуги освоил навыки на курсах. Созданная система обеспечит единую базу данных, которая позволит четко разграничить специалистов с профессиональным образованием и работающих в отрасли после прохождения курсов.
Публично доступный список на сайте Инспекции здравоохранения даст клиентам возможность убедиться в уровне квалификации выбранного поставщика услуг. Одновременно система поможет пересмотреть и более четко структурировать рамки образования в сфере красоты, мотивируя представителей отрасли совершенствовать свои знания и получать профессиональную квалификацию.
Правила также дополнены положением о том, что уведомление Инспекции здравоохранения необходимо подавать и о проведении отбеливания зубов с использованием перекиси водорода до 0,1 %, которое могут осуществлять салоны красоты. Одновременно сокращен срок уведомления об изменениях — если меняется предоставленная поставщиком услуги информация, об этом необходимо сообщить Инспекции здравоохранения в течение пяти рабочих дней вместо прежних 14 дней, чтобы повысить актуальность данных и контроль.