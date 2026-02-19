Повел на смерть: в Австрии бросивший обессиленную партнершу у вершины альпинист обвинен в убийстве
Австрийский альпинист Томас Пламбергер обвинен в убийстве своей сожительницы Керстин Гуртнер. Женщина погибла при подозрительных обстоятельствах 18 января прошлого года, когда была оставлена в беспомощном состоянии на вершине самой высокой горы Австрии — Гросглоккнера.
37-летнему Томасу предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Прокуроры утверждают, что он оставил свою 33-летнюю сожительницу «без защиты, в состоянии гипотермии и дезориентированную» примерно в 50 метрах от вершины в момент, когда погодные условия стали опасными для жизни. Томасу также вменяется в вину то, что он не принял необходимых мер для обеспечения безопасности Керстин, например не вызвал помощь и не использовал временное укрытие, чтобы защитить женщину от суровых погодных условий.
Адвокат Томаса утверждает, что мужчина невиновен, и заявляет, что и Томас, и Керстин были достаточно подготовлены к восхождению и были уверены в своих способностях достичь вершины. По словам адвоката, оба альпиниста считали, что контролируют ситуацию, вплоть до момента, когда Керстин почувствовала себя плохо.
Подозрительные обстоятельства происшествия шокировали Европу
Австрийка Керстин Гуртнер увлекалась восхождениями и нередко делилась своими приключениями в социальных сетях. Однако она не была профессионалом и всегда выбирала более легкие маршруты и отправлялась в походы при оптимальных погодных условиях. Тем временем ее партнер Томас Пламбергер предпочитал более экстремальные маршруты — он покорил вершины нескольких самых высоких гор и не боялся плохой погоды.
18 января 2025 года Томас и Керстин отправились в совместный поход, чтобы достичь самой высокой вершины Австрии — расположенного в Альпийском горном массиве Гросглоккнера, который возвышается на 3798 метров над уровнем моря. Пара вышла в поход в 6.45 утра, и погодные условия были экстремальными — температура воздуха опустилась ниже -8 градусов, дул сильный ветер, создавая ощущение, что на улице -20 градусов. Керстин, не имевшая опыта подобных восхождений, была обута в неподходящую обувь, предназначенную для сноуборда.
В 16.49, когда наступил закат, пара еще не достигла вершины. В 18.00 очевидцы зафиксировали свет их фонариков недалеко от вершины и сообщили об этом властям — было темно, погодные условия были суровыми, и у очевидцев возникли обоснованные опасения за безопасность альпинистов.
Полиция неоднократно пыталась дозвониться до Томаса по его мобильному телефону, однако на звонки никто не ответил. В 22.50 полицейский вертолет поднялся в горы, чтобы убедиться в безопасности пары, однако Томас не подал никакого сигнала о том, что они находятся в беде, в связи с чем правоохранители продолжили полет. Следователи указывают, что около полуночи силы Керстин иссякли, и она не могла продолжать подъем. После полуночи Томас связался с полицией по телефону, однако не разглашается, что было сказано в этом разговоре. После беседы Томас включил на телефоне беззвучный режим.
В 2.00 Томас начал спуск с вершины по противоположной стороне горы. Он оставил Керстин одну недалеко от вершины. Около 2.30 камеры наблюдения, расположенные в отдалении, зафиксировали свет его фонарика. Около 3.40 Томас связался со спасателями, однако из-за сильного ветра правоохранители не могли использовать вертолет для поисков Керстин.
Спустя несколько часов небольшая группа спасателей отправилась к месту нахождения Керстин, где в 10.10 они обнаружили тело женщины. Причиной ее смерти стала гипотермия, то есть переохлаждение. Женщина не была укрыта термоодеялом, которое помогло бы сохранить температуру ее тела. Керстин была оставлена в горах, и на ее спине по-прежнему находился тяжелый рюкзак.
Власти провели расследование смерти и пришли к выводу, что Томас нес ответственность за организацию похода, поскольку он спланировал маршрут и имел опыт в альпинизме. Томас был арестован и обвинен в убийстве по грубой неосторожности. В то время как австрийские власти утверждают, что Томас виновен в смерти Керстин, сам мужчина отрицает свою вину. Его адвокат заявляет, что смерть Керстины наступила в результате трагического стечения роковых обстоятельств.
Остаются без ответа несколько вопросов — почему Томас не остался рядом со своей любимой женщиной и не вызвал помощь сразу? Как сообщают другие альпинисты, покрытие мобильной сети в горах хорошее. Также остается неясным, почему Томас начал спуск в два часа ночи, а спасателей вызвал почти двумя часами позже? И почему женщина не была размещена в месте, обеспечивающем укрытие от ветра, или не была укрыта термоодеялом?