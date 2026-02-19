Повел на смерть: в Австрии бросивший обессиленную партнершу у вершины альпинист обвинен в убийстве

Полиция неоднократно пыталась дозвониться до Томаса по его мобильному телефону, однако на звонки никто не ответил. В 22.50 полицейский вертолет поднялся в горы, чтобы убедиться в безопасности пары, однако Томас не подал никакого сигнала о том, что они находятся в беде, в связи с чем правоохранители продолжили полет. Следователи указывают, что около полуночи силы Керстин иссякли, и она не могла продолжать подъем. После полуночи Томас связался с полицией по телефону, однако не разглашается, что было сказано в этом разговоре. После беседы Томас включил на телефоне беззвучный режим.