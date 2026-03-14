В Риге проходит выставка PetExpo 2026: более 3000 собак и сотни кошек на Кипсале
Более трех тысяч собак, сотни кошек и даже экзотические птицы — в Риге открылась крупнейшая выставка домашних животных PetExpo 2026. Посетителей ждут шоу, катание на пони и возможность покормить сельских животных.
В Международном выставочном центре на Кипсале сегодня и завтра с 10:00 до 18:00 проходит ежегодная выставка домашних животных Petexpo 2026, сообщила представитель компании-организатора международных выставок BT1 Инесе Либере.
В рамках мероприятия более 3000 собак, представляющих 237 пород, будут соревноваться в 20 категориях, чтобы получить латвийские и международные чемпионские титулы. На выставке за титулы будут бороться также более 300 кошек, представляющих десятки пород.
Одновременно на выставке можно увидеть различных экзотических птиц, а посетители смогут узнать о содержании и уходе за ними.
Гости мероприятия смогут покормить сельских животных — например, кроликов и коз, а также познакомиться с пони и даже отправиться на небольшую прогулку верхом.
Также в рамках выставки пройдут показательные выступления служебных собак, северных ездовых собак и другие демонстрации, а также занятия по канистерапии.
Выставку PetExpo 2026 организуют Латвийская кинологическая федерация и Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs, а проведение мероприятия обеспечивает компания-организатор международных выставок BT1.
Стоимость входных билетов: 8 евро, детям, студентам и пенсионерам - скидки. Семейный билет (2 взрослых и 2 детей; 1 взрослый + 3 детей) - 18 евро.