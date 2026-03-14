В Рижском зоопарке проходят Дни тюленей - отличная идея для семейных выходных

14 и 15 марта Рижский зоопарк приглашает на ежегодные Дни тюленей — тематические выходные, посвященные одному из самых известных обитателей Балтийского моря.

Весна для тюленей — особенное время: это период рождения детенышей и первых шагов к самостоятельной жизни. Хотя в этом году в зоопарке нет детенышей тюленя, Дни тюленей позволят ближе познакомиться с серыми тюленями, узнать об их повседневной жизни, привычках и приспособлениях к жизни в воде.

Посетители смогут узнать, сколько рыбы в день съедает взрослый тюлень, как быстро растут детеныши и главное — как правильно вести себя, если на побережье встретился детеныш тюленя.

И в субботу, и в воскресенье с 11:00 до 15:00 на территории зоопарка будут работать веселые и познавательные станции для семей с детьми.

Там можно будет проверить свою ловкость и знания, познакомиться с разнообразием видов тюленей, а также узнать, как проходит уход за животными и их тренировка в зоопарке. Активности будут подходить для посетителей разного возраста.

В 11:00 состоится демонстрация кормления тюленей.

Как правильно действовать при встрече с детенышем тюленя

Во время Дней тюленей зоопарк также напоминает, как правильно вести себя, если на побережье встретился детеныш тюленя.

Главное правило — не приближаться и сохранять дистанцию не менее 50 метров. Для детенышей пляж — это место отдыха, где они набираются сил перед возвращением в море.

Если вы гуляете по побережью с собакой, ее обязательно нужно держать на поводке.

Если вы заметили детеныша тюленя и вам кажется, что животное ранено или сильно истощено, об этом следует сообщить специалистам Управления охраны природы, которые оценят ситуацию и решат, какие действия необходимы.

Самовольные попытки приблизиться или помочь животному могут причинить больше вреда, чем пользы.

Реабилитация тюленей

Рижский Национальный зоопарк уже много лет участвует в реабилитации тюленей, сотрудничая с прибрежными самоуправлениями и Управлением охраны природы.

В зоопарк поступают как ослабленные, так и раненые детеныши тюленей. После восстановления и набора веса их выпускают обратно в Балтийское море.

Предыдущие исследования с использованием GPS-отслеживания показали, что такие животные успешно учатся самостоятельно добывать пищу и хорошо адаптируются в естественной среде.

