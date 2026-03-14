В Рижском зоопарке проходят Дни тюленей - отличная идея для семейных выходных
14 и 15 марта Рижский зоопарк приглашает на ежегодные Дни тюленей — тематические выходные, посвященные одному из самых известных обитателей Балтийского моря.
Весна для тюленей — особенное время: это период рождения детенышей и первых шагов к самостоятельной жизни. Хотя в этом году в зоопарке нет детенышей тюленя, Дни тюленей позволят ближе познакомиться с серыми тюленями, узнать об их повседневной жизни, привычках и приспособлениях к жизни в воде.
Посетители смогут узнать, сколько рыбы в день съедает взрослый тюлень, как быстро растут детеныши и главное — как правильно вести себя, если на побережье встретился детеныш тюленя.
Дни тюленей в зоопарке 14 и 15 марта
И в субботу, и в воскресенье с 11:00 до 15:00 на территории зоопарка будут работать веселые и познавательные станции для семей с детьми.
Там можно будет проверить свою ловкость и знания, познакомиться с разнообразием видов тюленей, а также узнать, как проходит уход за животными и их тренировка в зоопарке. Активности будут подходить для посетителей разного возраста.
В 11:00 состоится демонстрация кормления тюленей.
Как правильно действовать при встрече с детенышем тюленя
Во время Дней тюленей зоопарк также напоминает, как правильно вести себя, если на побережье встретился детеныш тюленя.
Главное правило — не приближаться и сохранять дистанцию не менее 50 метров. Для детенышей пляж — это место отдыха, где они набираются сил перед возвращением в море.
Если вы гуляете по побережью с собакой, ее обязательно нужно держать на поводке.
Если вы заметили детеныша тюленя и вам кажется, что животное ранено или сильно истощено, об этом следует сообщить специалистам Управления охраны природы, которые оценят ситуацию и решат, какие действия необходимы.
Самовольные попытки приблизиться или помочь животному могут причинить больше вреда, чем пользы.
Реабилитация тюленей
Рижский Национальный зоопарк уже много лет участвует в реабилитации тюленей, сотрудничая с прибрежными самоуправлениями и Управлением охраны природы.
В зоопарк поступают как ослабленные, так и раненые детеныши тюленей. После восстановления и набора веса их выпускают обратно в Балтийское море.
Предыдущие исследования с использованием GPS-отслеживания показали, что такие животные успешно учатся самостоятельно добывать пищу и хорошо адаптируются в естественной среде.