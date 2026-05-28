На границе Латвии с Россией начали устанавливать "зубы дракона"
На границе Латвии с Россией начали устанавливать многотонные "зубы дракона" — оборонительные заграждения должны помешать возможному продвижению военной техники и стать частью общей линии защиты стран Балтии.
Для укрепления безопасности восточной границы Латвии Национальные вооруженные силы (НВС) начали размещать противомобильные препятствия — так называемые «зубы дракона» — на территориях у российско-латвийской границы, отчужденных у частных лиц.
Размещенные в три ряда препятствия, каждое из которых весит около полутора тонн, установлены с небольшими промежутками, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. В этом году НВС планируют построить более восьми километров противомобильной инфраструктуры в рамках общего проекта Балтийской линии обороны, сообщает LSM.lv.
Цель оборонительной линии — не только сдерживать потенциального противника, но при необходимости также остановить и уничтожить его еще в приграничной зоне.
Работы существенно ускорил Закон о создании противомобильной инфраструктуры, который позволил размещать препятствия в гражданском секторе. В настоящее время на отдельных территориях, где ранее был установлен сервитут, начат процесс отчуждения, за который владельцам предусмотрена компенсация.
"Зубы дракона" на восточной границе Латвии
В рамках реализации утвержденного Кабинетом министров плана "Укрепление восточной границы Латвии и план противодействия мобильности", в более чем 20 местах ...
Помимо «зубов дракона», в будущем планируется строительство противотанковых рвов.
Одновременно для эффективного управления и содержания приграничной инфраструктуры комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике концептуально поддержала поправки к Закону о защитных зонах. Они предусматривают установление вдоль внешней сухопутной границы Латвии 30-метровой защитной полосы в дополнение к действующему специальному режиму в 12-метровой зоне от линии государственной границы.