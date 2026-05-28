Дешево, но незаконно? ЕС выписал огромный штраф маркетплейсу Temu
Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро из-за риска продажи нелегальных товаров на платформе. По данным Еврокомиссии, у потребителей в ЕС была «очень высокая вероятность» столкнуться с такими товарами, а компания не смогла должным образом оценить и снизить эти риски.
«Компания не обеспечила надлежащего выявления, анализа и оценки системных рисков, связанных с предложением нелегальных товаров на своей платформе, а также связанного с этим вреда для потребителей в Европейском союзе», — указала Европейская комиссия (ЕК).
ЕК считает, что у потребителей в Европе существует «очень высокая вероятность столкнуться с незаконными товарами» на платформе Temu, а компания недостаточно оценила, насколько часто потребители в ЕС могут сталкиваться с такими товарами.
Расследование ЕК начала в октябре 2024 года, а в июле прошлого года в предварительных выводах заявила, что Temu нарушила требования Акта о цифровых услугах (DSA).
Теперь Temu должна заплатить штраф в размере 200 млн евро и до 28 августа представить ЕК план мер по устранению выявленных нарушений. Если Temu не выполнит это требование, компании могут быть назначены периодические штрафы.
Число пользователей Temu в ЕС составляет около 130 млн.