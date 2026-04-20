85% кадмия в ожерелье: почему любимые многими покупки с Temu и Shein становятся угрозой
Каждый день в ЕС прибывают миллионы дешевых посылок из Китая, но за низкой ценой скрывается токсичная реальность: опасные металлы, запрещённые химикаты и товары, которые не прошли бы ни один европейский контроль.
В 2024 году Европейская организация потребителей (BEUC) в сотрудничестве с шестью странами протестировала 81 товар с платформ Temu и Shein. В результате проверки выяснилось, что 96% игрушек и USB-зарядных устройств не соответствовали требованиям Европейского союза.
В одном из ожерелий содержание кадмия составило целых 85%. Кадмий — это канцерогенный тяжелый металл, который вредит почкам, костям и дыхательным путям. Согласно правилам Европейского союза, его содержание в ювелирных изделиях не должно превышать 0,01%.
Согласно исследованию Совета министров северных стран, 71% товаров, приобретенных на онлайн-платформах, также не соответствовал европейским требованиям безопасности и нормам по содержанию химических веществ.
В ходе потребительских тестов в игрушках было обнаружено содержание фталатов, в 240 раз превышающее допустимый предел, а в детских игрушках-слаймах — опасные бораты.
Несмотря на это, в Европейский союз из третьих стран ежедневно прибывает около 12 миллионов посылок с товарами низкой стоимости. В 2024 году их общее число составит около 4,6 миллиарда, причем более 90% из них поступят из Китая, а в 2025 году, по прогнозам, этот показатель достигнет 5,8 миллиарда.
«Эти платформы не просто предлагают товары, а создают среду, в которой шопинг становится частью развлечения — быстрой, эмоциональной и зачастую импульсивной реакцией, реальная цена которой остается невидимой на ценнике. Это уже не просто электронная коммерция, это осознанная манипуляция!» — подчеркнул глава Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт.
Местные торговые предприятия не могут конкурировать с гигантом, который не соблюдает никаких правил, создавая на рынке недобросовестную конкуренцию и ценовое давление. «Когда местный бизнес теряет конкурентоспособность, мы лишаемся не только компаний и рабочих мест, но и разнообразия выбора, а в конечном итоге — и контроля над собственной экономикой», — добавила член правления Эстонской ассоциации деловых женщин (EENA) и Эстонского зеленого движения Сийри Тийвитс-Путтонен. По ее мнению, это создает ситуацию, когда зависимость от дешевых глобальных цепочек поставок в один прекрасный момент станет уже не выбором, а необходимостью.
По словам экспертов, потребители часто не задумываются о том, откуда поступают товары, из чего они сделаны и каково их реальное воздействие. Главным кажется лишь то, что они дешевы и доступны «здесь и сейчас». В то же время Otkrito.lv уже сообщал, что косметические и оздоровительные продукты из таких интернет-магазинов, как Temu и Shein, скрывают в себе риски. Одна такая дешевая покупка за пару евро едва не закончилась трагедией: после обычной перчатки для пилинга у студентки началась загадочная реакция, испугавшая даже врачей и заставившая думать об ампутации.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в ЕС введут сбор в размере 3 евро за каждую низкоценовую посылку, главным образом из Китая. Мера касается главным образом тех, кто делает заказы на небольшие суммы на популярных торговых платформах.