Купила за копейки - заплатила здоровьем: история опасной покупки на Temu
Косметические и оздоровительные продукты из таких интернет-магазинов, как Temu и Shein, скрывают в себе риски. Одна такая дешевая покупка за пару евро едва не закончилась трагедией: после обычной перчатки для пилинга у студентки началась загадочная реакция, испугавшая даже врачей и заставившая думать об ампутации.
Шокирующий опыт, который пережила 23-летняя студентка из Хельсинки Вильма Ринкинен, столкнувшись с последствиями после использования пилинг-перчатки, служит болезненным напоминанием о том, насколько важны происхождение и качество средств по уходу за кожей.
По словам Вильмы, она и раньше заказывала товары в китайском интернет-магазине Temu, так как была в восторге от очень низких цен, пишет MTV Uutiset. В прошлом году она решила приобрести пилинг-перчатку для ухода за кожей, которая стоила всего несколько евро. Эта, казалось бы, безобидная покупка, запустила цепочку событий, которая озадачила даже опытных врачей.
После первого использования Вильма заметила легкое покраснение кожи. Она предположила, что это естественная реакция кожи на механический пилинг. "Я не испугалась и не волновалась, хотя, возможно, стоило", - вспоминает женщина. Вильма успела использовать перчатку всего несколько раз, когда однажды после душа покраснение внезапно стало намного сильнее. В последующие дни симптомы начали быстро и тревожно усиливаться.
"На следующее утро, проснувшись, я увидела, что сыпь с груди распространилась на руки и лицо. На следующий день она уже была по всему телу. Я позвонила на работу и сказала, что ситуация плохая", - описывает Ринкинен.
Симптомы были мучительными: кожа по всему телу болела, покалывала и жгла. Когда она обратилась в медицинский центр, врачи были в замешательстве, так как на теле пациентки одновременно проявились признаки нескольких кожных заболеваний. Даже опытный дерматолог не смог сразу поставить точный диагноз, но в качестве первоначального лечения назначил кремы с гидрокортизоном.
Несмотря на лечение, ситуация ухудшалась. Самая серьезная реакция была на ногах. "Кожа была темной, и при нажатии цвет не менялся. Я начала искать симптомы в интернете и нашла пугающие вещи, например рак кожи и тому подобное", - рассказывает Вильма. Она отправила фотографии своему знакомому врачу, и его обеспокоенная реакция побудила ее немедленно отправиться в отделение неотложной помощи.
"Я очень испугалась, боялась, что в худшем случае мне ампутируют ногу", - признается Вильма. Врачи отделения неотложной помощи подтвердили серьезность ситуации. "Сначала они осмотрели грудь, но когда я показала ногу, они признали, что это действительно очень необычно", - добавила она.
Диагноз остался медицинской загадкой
В больнице Вильме сделали анализы крови и направили ее на бактериологическое исследование. К сожалению, очереди на процедуру были длиной в несколько недель, и к тому времени сыпь уже значительно уменьшилась, поэтому взять образец ткани не удалось. Анализы крови не показали отклонений, а симптомы не соответствовали ни одному классическому диагнозу.
"В итоге это осталось загадкой и для врачей. Они предположили, что в пилинг-перчатке могло быть какое-то вещество — бактерия или химическое соединение — которое проникло в организм через поврежденную кожу", - объясняет Вильма.
После трех неудачных попыток с различными кортизоновыми кремами лечение наконец начало действовать, и примерно за месяц сыпь почти полностью исчезла. Однако сильное воспаление не прошло без последствий: хотя ранее у Вильмы не было ни аллергий, ни проблем с кожей, теперь ее кожа стала значительно более чувствительной.
Скрытая цена дешевых товаров
Случай Вильмы не является редкостью. Только в прошлом году в Финляндию из стран вне Европейского союза было получено 40,5 миллиона дешевых посылок. Такие платформы, как Temu, действуют как посредники для тысяч продавцов, стандарты безопасности продукции которых, мягко говоря, вызывают сомнения.
В Европейском союзе действуют строгие требования безопасности для косметики и продуктов, которые контактируют с кожей. Однако в отношении товаров, заказанных из третьих стран, контроль ограничен, и учреждения могут проверять лишь небольшую часть посылок, попадающих к потребителям.
В товарах из таких интернет-магазинов, как Temu и Shein, неоднократно обнаруживались опасные вещества, включая кадмий, никель и свинец, в количествах, превышающих нормы Европейского союза. Наибольшие риски скрываются именно в продуктах, которые напрямую контактируют с кожей или слизистыми (косметика, средства гигиены) или связаны с электричеством.
Повышение осведомленности и долгосрочные риски
Сегодня Вильма Ринкинен открыто рассказывает о пережитом в социальных сетях, чтобы предупредить других. Она признает, что раньше не задумывалась о том, что скрывается за дешевыми товарами. "И даже если бы я знала, как эти товары производятся или что за этим стоит, не уверена, что в молодости это меня бы беспокоило", - честно говорит она.
"Я не чувствую, что должна стыдиться. Тогда я еще по-настоящему не знала, что такое Temu, то есть как там производятся товары. Но теперь своим примером хочу предупредить других об этих рисках".
Напоминание потребителям:
- Избегайте заказывать косметику, средства по уходу за кожей и детские товары из дешевых интернет-магазинов с сомнительной репутацией или за пределами ЕС.
- Если появляется кожная реакция, немедленно прекратите использование продукта.
- Если сыпь болезненная, быстро распространяется или сопровождается другими симптомами (жар, изменение цвета кожи), немедленно обратитесь к врачу.
- Своевременное выявление тяжелой аллергической или токсической реакции может защитить от серьезных последствий.