ФОТО: яркий "ковер" вместо серого асфальта - вот как изменятся улицы в Агенскалнсе
На перекрестках улиц Межа и Пукю, а также Межа и Нометню в новых пешеходных зонах в середине июня начнут создавать художественную роспись асфальта.
В ней жители Агенскалнса смогут узнать знакомые им образы, связанные с районом. Работы по окрашиванию асфальта и постепенной установке элементов благоустройства планируется завершить до конца июля, однако сроки будут зависеть от погодных условий. В местах, где будут идти работы, движение будут регулировать, а также установят элементы организации движения и дорожные знаки.
Дизайн росписи разработали художники Анна Вайваре и Мартиньш Зутис. Вдохновение для оформления они искали во время двух мастерских совместного творчества — с детьми начальной школы Montessori, а также с жителями района, представителями вузов и общественных организаций.
Концепция росписи получила название «Галерея соседей». Ее создадут как яркий «ковер», который выделит пешеходные зоны и сделает водителей внимательнее. При этом каждый элемент росписи будет иметь свое значение: жители Агенскалнса смогут узнать в рисунке образы, которые прозвучали во время мастерских и близки местному сообществу.
После нанесения росписи в пешеходной зоне постепенно установят скамейки, велопарковки, мусорные урны, цветочные горшки и другие элементы благоустройства. Все работы планируется завершить в июле. В течение следующих двух лет роспись при необходимости будут обновлять.
В мае на этих перекрестках уже были понижены бордюры и обновлено покрытие тротуаров. Также демонтированы барьеры, существующие столбики и ограничители, очищена проезжая часть, нанесена новая дорожная разметка и перенесены дорожные знаки.
Решения, внедренные в рамках пилотного проекта, останутся в городской среде как минимум на два года. За это время планируется оценить, как они влияют на привычки передвижения, и затем принять решение о возможном постоянном внедрении таких изменений. После реализации проекта также повторно соберут данные о движении и проведут опрос жителей, чтобы обобщить мнения и предложения.
При планировании проекта привлекали местных жителей. Проводились опросы жителей и предпринимателей, а также мастерские с участием жителей, предпринимателей, детей, представителей вузов и церкви. На них обсуждали потребности территории, планы благоустройства и совместно разрабатывали идеи для росписи асфальта.
Изменения внедряются в рамках международного проекта «Содействие безопасной, справедливой и приятной мобильности в городской среде» (Just Streets). Его цель — без масштабной перестройки упорядочить городскую среду и сделать перекрестки более понятными и безопасными для всех участников дорожного движения.
В Риге с помощью небольших временных решений хотят создать более безопасную, доступную и упорядоченную среду на выбранной пилотной территории. Это позволит проверить, какие решения работают наиболее эффективно, прежде чем вводить постоянные изменения и планировать долгосрочную реконструкцию.
Пилотные мероприятия реализуются на перекрестке улиц Межа и Пукю в Агенскалнсе, а также на связанной с ним территории. Это место с интенсивным движением и широкой, плохо просматриваемой зоной перекрестка. Рядом находятся рестораны, кафе, учебные заведения, научный центр Futurimo, церковь и другие объекты.
В рамках проекта также предусмотрена разработка модели города Риги с использованием Space Syntax. Работа будет вестись совместно с партнером проекта — Университетом прикладных наук Западной Норвегии. Модель объединит различные городские данные и аналитические подходы, чтобы всесторонне оценивать городскую среду, сравнивать сценарии развития и принимать более обоснованные решения о развитии Риги.
Кроме того, в рамках проекта будет изучен опыт других городов и разработано практическое руководство по тактическому урбанизму. Общее финансирование Европейского союза, доступное Рижскому самоуправлению для мероприятий проекта, составляет до 597 882 евро. Эти расходы полностью покрываются программой Horizon Europe.