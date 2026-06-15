ФОТО: яркий "ковер" вместо серого асфальта - вот как изменятся улицы в Агенскалнсе

Решения, внедренные в рамках пилотного проекта, останутся в городской среде как минимум на два года. За это время планируется оценить, как они влияют на привычки передвижения, и затем принять решение о возможном постоянном внедрении таких изменений. После реализации проекта также повторно соберут данные о движении и проведут опрос жителей, чтобы обобщить мнения и предложения.