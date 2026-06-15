Синоптики предупреждают о дождях и грозовых ливнях в Латвии во вторник.
В Латвии
Сегодня 18:07
Солнце будет, но ненадолго: синоптики обещают Латвии дождливый вторник
Во вторник погода в Латвии останется неустойчивой: дождей ночью станет меньше, но днем они снова вернутся в большую часть страны.
Ночью дождевых облаков станет меньше, а днем на большей части территории страны время от времени будет идти дождь. Местами ожидаются грозовые ливни.
Ветер в основном будет слабым и будет дуть с юго-запада. Однако днем в Лиепае и Южнокурземском крае ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 17 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до +7…+12 градусов. Днем, когда между облаками будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +15…+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, местами будет выглядывать солнце. Ветер преимущественно будет слабым. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, днем поднимется до +18 градусов.