Солнце будет, но ненадолго: синоптики обещают Латвии дождливый вторник
Фото: LETA
Синоптики предупреждают о дождях и грозовых ливнях в Латвии во вторник.
В Латвии

Солнце будет, но ненадолго: синоптики обещают Латвии дождливый вторник

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Во вторник погода в Латвии останется неустойчивой: дождей ночью станет меньше, но днем они снова вернутся в большую часть страны.

Ночью дождевых облаков станет меньше, а днем на большей части территории страны время от времени будет идти дождь. Местами ожидаются грозовые ливни.

Ветер в основном будет слабым и будет дуть с юго-запада. Однако днем в Лиепае и Южнокурземском крае ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 17 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +7…+12 градусов. Днем, когда между облаками будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, местами будет выглядывать солнце. Ветер преимущественно будет слабым. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, днем поднимется до +18 градусов.

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