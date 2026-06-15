В Вильнюсе погиб 16-летний водитель электровелосипеда - подростка переехали два автомобиля
Трагедия в центре Вильнюса потрясла Литву: 16-летний подросток на электровелосипеде внезапно выехал на проезжую часть, попал под одну машину, а спустя мгновение оказался под колесами второго автомобиля.
В столице Литвы Вильнюсе ночью произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 16-летний подросток, сообщает портал Lrytas.lt со ссылкой на Департамент полиции Литвы.
Авария произошла около 4:35 утра. Согласно предварительной информации, юноша 2010 года рождения на электровелосипеде внезапно выехал на проезжую часть. В этот момент подростка сбил автомобиль Toyota Prius, которым управлял гражданин иностранного государства. После сильного удара велосипедист упал на проезжую часть, и на него наехал следовавший в том же направлении автомобиль Toyota Corolla, водитель которого не успел своевременно затормозить. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.
Проверка полиции показала, что оба водителя автомобилей, участвовавших в аварии, в момент ДТП не находились в состоянии алкогольного опьянения.
Для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия начато расследование.