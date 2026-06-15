Что нужно учесть перед покупкой "убитой" квартиры в Латвии

Предоставляя кредит на покупку недвижимости, требующей ремонта, банк тщательно оценивает желание и возможности клиента привести объект в порядок, поскольку необходимо учитывать, что ремонт требует много энергии и средств. Каждый запрос на кредит под залог недвижимости банк оценивает индивидуально, принимая во внимание и техническое состояние объекта. Если оно находится в удовлетворительном техническом состоянии и требуется только косметический ремонт, банк выделяет финансирование на покупку недвижимости в стандартном порядке, исходя из ее рыночной стоимости, а для небольших ремонтных работ в уже имеющемся жилье может пригодиться потребительский кредит.