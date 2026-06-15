Рижский Центральный рынок сообщил, где теперь покупать мясо и копчености

Уже сейчас в Гастрономическом и Рыбном павильонах возобновил работу ряд предпринимателей, ранее торговавших в Мясном павильоне. Покупателям вновь доступны свежие мясо, копчености и другие мясные изделия. Из 33 торговцев мясной продукцией 17 уже работают на новых местах, а для остальных подбираются и реализуются конкретные решения, чтобы в ближайшее время торговля мясной продукцией могла быть полностью восстановлена.