Рижский Центральный рынок сообщил, где теперь покупать мясо и копчености
После закрытия Мясного павильона Рижского Центрального рынка более половины торговцев уже возобновили работу в других местах.
SIA Rīgas nami совместно с администрацией Рижского Центрального рынка продолжает работу над решениями, которые позволят торговцам, ранее работавшим в закрытом Мясном павильоне, безопасно и удобно продавать свою продукцию в других торговых местах на территории рынка.
Уже сейчас в Гастрономическом и Рыбном павильонах возобновил работу ряд предпринимателей, ранее торговавших в Мясном павильоне. Покупателям вновь доступны свежие мясо, копчености и другие мясные изделия. Из 33 торговцев мясной продукцией 17 уже работают на новых местах, а для остальных подбираются и реализуются конкретные решения, чтобы в ближайшее время торговля мясной продукцией могла быть полностью восстановлена.
«Наш приоритет — как можно быстрее обеспечить торговцам возможность продолжить работу, а покупателям — сохранить столь же широкий выбор мясной продукции на Рижском Центральном рынке, как и прежде. Более половины торговцев уже возобновили работу, и мы ежедневно работаем над тем, чтобы их число увеличивалось», — отметил председатель правления SIA Rīgas nami Оярс Валкерс.
После закрытия Мясного павильона предприятие Rīgas nami незамедлительно начало активную работу с торговцами, чтобы оперативно предоставить им альтернативные торговые места на территории Рижского Центрального рынка, соответствующие требованиям хранения и реализации пищевой продукции.
В настоящее время продолжаются технические работы по переносу холодильных витрин и созданию новых торговых мест в Рыбном павильоне. Сотрудники SIA Rīgas nami, Рижского Центрального рынка и привлеченные специалисты уже несколько дней работают практически круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить дополнительные места для торговцев мясной продукцией.
Кроме того, помимо новых торговых мест в павильонах, предпринимателям будут предоставлены мобильные торговые точки на открытой территории рынка, что позволит еще большему числу продавцов оперативно возобновить работу.